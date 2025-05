Show da Gaga: estado organiza esquema especial de segurança para este sábado

Estado do Rio – O Governo do Estado do Rio de Janeiro acionou, neste sábado (3), um esquema especial e integrado de serviços públicos, com o objetivo de garantir a segurança, a saúde e os direitos dos cerca de 1,6 milhão de fãs e turistas previstos para o show da cantora Lady Gaga, em Copacabana.

O governador Cláudio Castro destacou o trabalho, a preparação e o planejamento das secretarias para que o evento possa transcorrer repetindo bem-sucedidas festividades realizadas na cidade, como Réveillon e Carnaval.

– O Governo do Estado planejou a infraestrutura necessária para a realização do show, com equipes de segurança reforçadas; além de serviços de apoio que estão à disposição do público na Orla de Copacabana. Estamos preparados para receber os moradores do Rio e os turistas que estão na cidade.

Forças de segurança

Polícia Militar

O esquema especial de segurança para o show vai até o domingo (04/05). A Polícia Militar já realiza patrulhamento ostensivo, envolvendo 3,3 mil agentes, 70 viaturas, 78 torres de observação, grupos de policiais especializados em patrulhamento de multidão, dois drones com tecnologia para reconhecimento facial, 48 motopatrulhas, seis quadriciclos, oito cabines de reforço, além de 12 câmeras extras de reconhecimento facial na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Os PMs fazem, ainda, policiamento na faixa de areia com cinco tendas de apoio.

Há 18 pontos de bloqueios e 18 pontos de revista com reconhecimento facial. Além disso, o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICCM) está posicionado na Praça do Lido, relativamente próximo ao local do show. Os operadores da sala de comando estão monitorando em tempo real imagens transmitidas por câmeras instaladas na quadra do hotel, assim como drones.

O monitoramento das ruas de Copacabana, em especial as que dão acesso ao local do palco, também é feito por operadores do Centro de Comando e Controle do 19º BPM.

Há revistas com detectores de metal nas estações de metrô: Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo. A Polícia Militar também atua com grupamento aeromóvel (GAM) em vias expressas, rodovias e saídas do show. Há reforço no policiamento no Aterro do Flamengo, Terminal Gentileza, Terreirão e Central do Brasil.

Polícia Civil

A Polícia Civil mobilizou 1.500 agentes. Com reforço nas delegacias da Zona Sul e do Centro, na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), na Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DAIRJ), na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI).

Centrais de flagrantes estão em funcionamento nas delegacias de Copacabana (12ª DP), Leblon (14ª DP) e Ipanema (13ª DP), onde também há atuação do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos. Guias bilíngues estão nas delegacias do entorno do show. A Coordenadoria de Operações Especiais também está de prontidão.

Segurança Presente

Já a base do programa Segurança Presente de Copacabana recebe reforço com 80 policiais e 40 viaturas até o final do evento. Os agentes estão localizados em vias de grande circulação, nas barreiras de acesso à praia e na entrada dos hotéis.

Lei Seca

Reforço nas blitzes durante os dias da força-tarefa da segurança pública. A Região Metropolitana recebe um número maior de fiscalizações. Os agentes também atuam durante o dia na praia levando conscientização do risco de misturar álcool e direção.

Administração Penitenciária

Acompanhamento em tempo real dos monitorados por tornozeleiras eletrônicas na Orla de Copacabana e entorno.

Corpo de Bombeiros

Reforço com 400 bombeiros militares que atuam em três frentes: terrestre, aérea e marítima, na Praia de Copacabana. Três unidades operacionais estão de prontidão para emergências. Médicos, enfermeiros, combatentes, guarda-vidas, tripulantes, operadores de embarcações e drones, além de pilotos e mergulhadores operam na força-tarefa.

Doze postos de salva-vidas estão ativos até o fim do evento e drones com câmeras térmicas dão apoio à ação. Aeronaves, motos aquáticas, barcos infláveis, ambulâncias, lanchas, viaturas de busca e salvamento e uma escala mecânica com alcance de mais de 40 metros estão à disposição.

Saúde

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Copacabana e Botafogo estão com reforço de equipes e insumos, além de duas ambulâncias avançadas disponíveis nos centros de saúde.

Transporte

As estações do metrô de Copacabana funcionam 24 horas, das 5h de sábado (03/05) às 23h de domingo (04/05). Demais estações operaram normalmente, das 5h à meia-noite. Após isso, só ficarão abertas para desembarque. O recomendado é que os passageiros utilizem preferencialmente a estação Siqueira Campos para embarque e desembarque. A estação Cardeal Arcoverde opera apenas para desembarque das 16h às 22h.

Já os trens operam com composições extras na estação Central do Brasil, única que fica aberta para embarque. O terminal reabrirá à meia-noite para atendimento ao término do show. As demais estações só vão funcionar para desembarque.

As Barcas funcionam com a grade normal do fim de semana.

Cedae

A Cedae atua com dois grandes pontos de hidratação localizados próximos ao palco principal (altura da Rua Duvivier) e à entrada da área VIP (altura da Rua Rodolfo Dantas).

A estrutura conta com dois caminhões-pipa usados para abastecer constantemente mais de 100 bombonas de água, além da frota da hidratação e o “Pingo”, mascote em formato de gota que possui bicas e borrifadores de água. Os pontos de hidratação da Cedae atendem o público das 10h de sábado às 2h de domingo.

As unidades móveis possuem tecnologia capaz de manter a água gelada, com potabilidade controlada por meio de testes periódicos. O trabalho é realizado por aguadeiros, que servem água em copos biodegradáveis.

Turismo

Até domingo (04/05), Copacabana tem atrações culturais para recepcionar e animar os visitantes. Promovido pela Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ), com apoio da Rodoviária do Rio, o projeto #tônoRio fica instalado no Posto 4, reunindo turistas e cariocas em torno de experiências interativas, apresentações artísticas e informação sobre os destinos fluminenses.

PROGRAMAÇÃO:

Sábado – 3 de maio

18h – Não Era Amor

Domingo – 4 de maio

18h – Rick Oliveira