Show da Taylor Swift é adiado no Rio por conta da onda de calor

Rio de Janeiro – O show da cantora norte-americana Taylor Swift, que seria realizado neste sábado (18), no Rio de Janeiro, foi adiado. A decisão foi divulgada no Instagram da cantora, que afirmou ter decidido adiar o evento por conta da onda de calor que atinge a cidade.

A organizadora do evento informou que o show foi reagendado para a próxima segunda-feira (20).

Decisão é tomada após a morte da jovem Ana Clara Benevides, que morreu durante o show da cantora Taylor Swift na noite de sexta-feira (17). A jovem desmaiou durante o show e chegou a ser levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória. Sua morte aconteceu no dia em que a sensação térmica no Rio de Janeiro chegou a quase 60°C. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos mil espectadores do show desmaiaram por causa do calor.