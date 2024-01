Show de Juliana Maia e espetáculo com palhaços abrem programação no Teatro Sesc Rosinha de Valença

Valença – A programação do Teatro Sesc Rosinha de Valença de 2024 inicia, nesta sexta-feira (12), com show da cantora Juliana Maia, que vai prestar uma homenagem a uma das maiores vozes da música brasileira, Gal Costa. Natural de Conservatória, Juliana vai apresentar, às 19h, canções da discografia de Gal, acompanhada por uma banda ao vivo, num espetáculo de cerca 80 minutos. A entrada é gratuita.

“Nesse show, trago à tona os magníficos sucessos de Gal, desde os mais envolventes boleros até os enérgicos frevos e os profundos sambas que marcaram sua trajetória. Incluí também músicas icônicas como ‘Chuva de Prata’, ‘Baby’, ‘Força Estranha’ e ‘Eternamente’, capturando a essência de sua incrível carreira. O espetáculo é uma viagem pela história de Gal Costa, conduzida por suas próprias melodias”, declarou Juliana Maia.

Cantora, compositora, escritora, produtora, empreendedora social e cultural, Juliana tem uma extensa carreira internacional, entre Rio de Janeiro e Tokyo, com turnês e wokshops sobre a MPB. Formada em canto pela UFRJ, ela gravou três álbuns, sendo um deles o seu infantil “Juju e a locomotiva encantada”, com músicas autorais, baseado no seu livro homônimo, que gerou um teatro musical e um almanaque de atividades, ambos lançados no Japão.

A artista fundou, há 10 anos, o Teatro Sonora, um espaço cultural e turístico na região do Vale do Café, situado no centro histórico de Conservatória. Além disso, mantém o Centro Cultural Juliana Maia, uma ONG com dois em Valença que capacitam crianças e jovens em vulnerabilidade social, por meio do acesso à arte, educação e ao esporte. É a sede da primeira orquestra infantojuvenil do município, composta por crianças e jovens da rede pública de ensino.

Espetáculo com palhaços

Já no sábado (13) o teatro vai receber, às 15h, o espetáculo circense “Sem palavras, 100 risadas”, com entrada gratuita. Em cena, três palhaços do grupo Palhastônicos encontram formas diferentes de se relacionar, com os conflitos cênicos e com a plateia. Cacareco (Madson José), Flô (Andressa Hazboun) e MortaNdela (Léo Gaviole) buscam potencializar a relação com o público por meio da arte. A apresentação sem falas, acessível para o público deficiente auditivo, é permeada com teatro, mímica, malabares e equilibrismo (monociclo).