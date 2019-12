Show de réveillon em Volta Redonda será pago pela inciativa privada

Matéria publicada em 28 de dezembro de 2019, 21:13 horas

Volta Redonda – O show do réveillon de Volta Redonda, da dupla sertaneja Marcos e Belluti, será pago através de patrocínios de empresas privadas. O modelo é pioneiro na cidade e foi construído pela Prefeitura por meio de um chamamento público.

– Inovamos neste show da virada para 2020 ao buscar patrocinadores e respeitar o momento de crise que atinge nosso país. Teremos uma grande virada em Volta Redonda, da forma que nossa cidade merece – destacou o prefeito Samuca.

Segundo informou a Secretaria de Comunicação, o chamamento público possibilitou a captação de patrocinadores que, em troca de associarem a marca ao evento, fizeram os investimentos necessários para custear o espetáculo. Nesse modelo jurídico, a prefeitura atua como fiadora do evento, para garantir segurança e credibilidade a grandes artistas como os cantores Marcos e Belutti.

Nas redes sociais circulou a publicação de um processo aberto pela prefeitura para contratação da dupla Marcos e Belutti. A medida justifica a posição da prefeitura de ser fiadora, de garantir a realização do Show da Virada, caso a captação de patrocínios não tivesse sido satisfatória.

– O Show da Virada é uma festa da cidade para o trabalhador. E este será um ano especial, um ano em que o dinheiro público é respeitado e o potencial econômico de Volta Redonda aproveitado com eficiência – disse Samuca.

O show da Virada 2020 ocorre em frente ao antigo escritório central da CSN. As atrações terão início às 20h, com apresentação do coral Tambores de Aço, dj Pedro Oliveira, Banda Elektra e muito mais. O evento também está preparado para quem quer um petisco ou uma bebida, que podem ser encontrados em uma grande praça de alimentação.