Show do Sorriso Maroto encerra Carnaval de Angra

Angra dos Reis – Após sete dias de festa por todos os cantos da cidade, o Carnaval de Angra dos Reis chegou ao fim. A folia foi encerrada, na madrugada desta quarta-feira (14), com uma apresentação arrebatadora do grupo Sorriso Maroto, na Praia do Anil, reunindo mais de 60 mil pessoas.

Responsável por diversos sucessos do pagode romântico, o Sorriso Maroto não teve pena dos corações apaixonados e soltou um hit atrás do outro, frutos dos 25 anos de carreira do grupo.

“Futuro Prometido”, “Ainda Existe Amor em Nós” e “Fica Combinado Assim” foram algumas das músicas presentes no setlist. Elas levaram o público ao delírio e ao “sofrimento coletivo” com suas letras que abordam desilusões amorosas.

A conexão dos artistas com o público foi imediata, desde os primeiros acordes ninguém poupou a voz, emocionando o grupo com tanto carinho e uma troca de energia incrível.

– Queria agradecer em nome de todo Sorriso pela oportunidade de fazermos o fechamento do Carnaval 2024. Estamos muito felizes de termos recorde de público na praia, todo mundo feliz, cantando com a gente e marcando o retorno do Sorriso Maroto à região – disse o vocalista Bruno Cardoso.

RESULTADO POSITIVO

O Carnaval de Angra 2024 terminou se consolidando como o maior do interior do estado. Foram mais de 80 blocos de rua, somente na programação oficial. Teve opções para todos os gostos: os tradicionais com sambas-enredo e marchinhas e outros que animaram os foliões ao som de funk e axé. Contando com o reforço na segurança e sem incidente grave registrado, os milhares de foliões focaram em se divertir e curtir a festa.

– Cada ano é melhor do que o outro. Toda terça-feira de Carnaval não precisa nem mandar convite, todo mundo se concentra em Angra dos Reis, principalmente no Camorim para o desfile do bloco – destacou a foliã Kelly Proença, na concentração do Bloco das Piranhas, que desfilou na terça-feira (13).

Para manter a tradição dos blocos carnavalescos, a prefeitura realizou um chamamento público onde ofereceu apoio cultural no valor total de R$ 347 mil para 61 agremiações. As cotas variaram de R$ 1 mil a R$ 10 mil, dependendo de alguns requisitos como número estimado de componentes e tipos de som utilizados.

Este ano, a prefeitura ainda trouxe de volta os grandes shows na Praia do Anil. De sexta a terça-feira, grupos de destaque no mundo do samba passaram por lá: Molejo, Tá na Mente, Swing & Simpatia, Pixote e Sorriso Maroto. As apresentações ocorreram após o desfile dos blocos e foram sucesso de público, contando com a presença de mais de 200 mil pessoas, somando todos os dias.

Houve ainda Carnaval nos bairros. Dez localidades, fora a Praia do Anil, contaram com uma estrutura de palco, iluminação, música ao vivo ou DJs para animar os dias de folia. Um desses lugares foi a Vila do Abraão, na Ilha Grande. Perto dali, na Praia de Provetá, tradicional reduto de evangélicos, a prefeitura promoveu o Desperta Provetá, com músicos locais e convidados.

A criançada não ficou de fora, uma grande tenda foi montada especialmente para os pequenos na Praça Zumbi dos Palmares, onde além de “pular o carnaval”, com o bailinho comandado pela Fanfarra do Rodrigo, eles puderam ainda se divertir em brinquedos infláveis.

– Tivemos um Carnaval grandioso, com mais de 80 blocos de rua arrastando milhares de foliões e resgatamos os grandes shows na Praia do Anil que voltaram para ficar. Levamos a folia até os bairros. A avaliação que eu faço é pra lá de positiva. O Carnaval em Angra foi de muita alegria, irreverência, pessoas felizes, famílias nas ruas. Não tivemos nenhuma ocorrência grave, os moradores e turistas puderam aproveitar toda a festa na maior tranquilidade – ressaltou o secretário de Eventos, João Willy.

Com tantas atrações, o resultado não poderia ser outro: cidade lotada. Segundo a TurisAngra, a taxa de hospedagem nos hotéis e pousadas da cidade ficou acima de 91%. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Angra foi a cidade do estado com a maior taxa de ocupação.

– O aumento no número de turistas gera empregos e injeta dinheiro novo na nossa economia. É maravilhoso ver como Angra dos Reis tem se tornado cada vez mais atrativa e reconhecida como um destino de excelência – frisou o presidente da Turisangra , Marc Olichon.

O Carnaval de Angra dos Reis foi organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Eventos, com o apoio da TurisAngra, Secretaria de Cultura e Patrimônio, Secretaria Executiva da Ilha Grande, Associação Recreativa e Cultural dos Blocos Carnavalescos de Angra dos Reis (Abcar), Liga Independente dos Blocos Carnavalescos de Angra dos Reis (Libcar) e União dos Blocos Tradicionais da Cidade de Angra dos Reis (Ubtar).

– Foi um carnaval de paz e harmonia onde os nossos moradores saíram felizes. É um carnaval que vai ficar na história. Todos do governo se dedicaram muito para fazer essa festa maravilhosa que com certeza quem viu gostou. Eventos são investimentos, geram renda. Faz com que o ambulante ganhe dinheiro, com que os proprietários de meios de hospedagem ganhem dinheiro, ou seja, todos que vivem de comércio ganham dinheiro nestes eventos e isso significa mais recurso dentro de Angra – afirmou o secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti, que acompanhou o prefeito Fernando Jordão e sua esposa, a deputada estadual Célia Jordão, ao show do Sorriso Maroto.