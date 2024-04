Shows com Juremeiros, Sorriso Aberto e Herdeiras do Samba encerram a 5ª Bienal do Livro de Volta Redonda

Volta Redonda – Domingo (7) é o último dia para visitar a 5ª Bienal do Livro de Volta Redonda. Além de toda a programação cultural e literária, também terá um cardápio musical completo com apresentações que vão agitar o pavilhão da Ilha São João. Entre os destaques estão Juremeiros, Sorriso Aberto, Herdeiras do Samba e Renato da Rocinha, que prometem embalar o público com suas performances vibrantes.

O último dia da Bienal do Livro de Volta Redonda contará com uma série de mesas de debate, onde os participantes poderão discutir temas relevantes e atuais relacionados à literatura, cultura e sociedade. A contação de histórias também estará presente em diversos espaços da Bienal, levando os pequenos leitores a aventuras e estimulando o amor pela leitura desde cedo.

“O último dia da bienal está imperdível! Um domingo inteiro de samba, palestrantes e programação infantil especial pra tirar toda a família toda de casa nesse fim de semana especial com esse tempo lindo.”, disse Márcia Fernandes, produtora e organizadora da 5ª Bienal do Livro de Volta Redonda.

“Muita música, muita literatura, cultura e diversão vai rolar nesse último dia de evento, será um encerramento de sucesso, podem vir e com certeza vão adorar”, completou Guilherme Fernandes Ribeiro, produtor visual da 5ª Bienal do Livro de Volta Redonda.

O evento é gratuito e será das 9h às 22h.

Confira a programação completa do último dia:

Jovens & Professores:

– Manhã

– 10:30h – Dialogando com a literatura indígena – Lucia Tucuju

– 11:30h – A poesia política, social e feminista – Catarina Naul

– Tarde

– 13:00h – ESG e Carnaval: o que isso tem a ver com seu dia a dia? – Diego Carbonell

– 15:00h – Dialogando com a literatura indígena – Lucia Tucuju

Mesas de Debate:

– Manhã

– 11:00h – “De Carolina Maria de Jesus à Conceição Evaristo: um Brasil feminino e negro na literatura” com Ernesto Xavier

– Tarde

– 12:00h – Celebrando 500 anos de Camões – Componentes da Mesa-redonda: Marcia Maria de Jesus Pessanha, Presidente da Federação das Academias de Letras do Estado do Rio( FALERJ) e Academia Fluminense de Letras; Matilde Carone Slaibi Conti, Presidente da Federação Internacional do Elos da Comunidade Lusíada e do Cenáculo Fluminense de História e Letras; Paulo Roberto Cecchetti, Presidente da Academia Niteroiense de Letras.

– 14:30h – OS ATUAIS CAMINHOS DA PRODUÇÃO LITERÁRIA EM VOLTA REDONDA – Fábio Elionar do Carmo Souza Mestre em Literatura Brasileira (UFF) Professor de Literatura Brasileira (UGB), Ana Malfacini Doutora em Língua Portuguesa (UERJ) Professora da disciplina de Prática de Leitura no EF e no EM (UERJ) Membro da Academia Volta-Redondense de Letras (AVL) Escritora e Poeta, Raquel Leal Professora de Língua Portuguesa e Literaturas – formada pela UFF Representante da Cadeira de Literatura do Conselho Municipal de Política Cultural de VR Membro da AVL Poeta e escritora Coautora dos Livros Poesia & Ponto, pela Revista Arigó e de Autores Valencianos, Editora Interagir, José Huguenin Presidente da Academia Volta-redondense de Letras Professor do Instituto de Física da UFF/VR Escritor e poeta

– 16:00h – Pretinhas Leitoras

Infantil/Saraus:

– Tarde

– 12:00h – Histórias e investigações de um delegado de polícia – Antonio Furtado

– 14:00h – Master do Samba

– 15:00h – Herdeiras do Samba

Palco Gentileza:

– Ao longo do dia

– 09:30h – Gentileza na cesta – Sonia Lima

– 10h – A menina da folha de bananeira – Nanda Morais

– 11:00h – “MÚSICA QUE LIVRO QUE VIRA BRINQUEDO Uma Intervenção Musical e Literária – Flavio Dana”

– Tarde

– 13:00h – CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS – CORDEL – Cilene Oliveira

– 16:00h – CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS – CORDEL – Cilene Oliveira

– 17:00h – “MÚSICA QUE LIVRO QUE VIRA BRINQUEDO Uma Intervenção Musical e Literária – Flavio Dana”

Palco Principal:

– Manhã

– 10:00h – Juremeiros

– Tarde

– 18:00h – Renato da Roçinha