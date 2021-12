Shows de Milton Guedes e Ya Malb animam o ‘Domingo de Natal’ em Barra Mansa

Matéria publicada em 5 de dezembro de 2021, 18:29 horas

Consumidores podem ir às compras em dia de menor movimento nas ruas, aproveitando atrações musicais em ambiente aberto

Barra Mansa – Para presentear os moradores, através de atrações culturais junto à família, a Prefeitura de Barra Mansa promove nos três primeiros fins de semana de dezembro o ‘Domingo de Natal’. A atividade é realizada pela Fundação Cultura e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação. As entidades de classe (Aciap, CDL e Sicomércio) são parceiras no projeto. Neste dia 05, quem se apresentou para o público foi a cantora Ya Malb e o multi-instrumentista Milton Guedes. O evento foi realizado das 8h às 17h, na Avenida Joaquim Leite, entre a travessia da Rua Rio Branco e a Praça da Matriz.

“A cidade está linda e decorada. Convido os moradores da região para virem consumir em Barra Mansa É muito mais seguro ir às compras de Natal no comércio de rua, em ambiente aberto, do que ir a um shopping center, fechado e lotado nos fins de semana. Preparamos tudo com muito carinho, com atrações musicais, para que todos possam ir às compras com a família de maneira descontraída e segura”, destacou o prefeito Rodrigo Drable.

Ele ressaltou ainda, que a realização do evento foi possível graças aos números da Covid-19 registrados na cidade. “Estamos com uma baixíssima ocupação hospitalar nos últimos 60 dias, tendo duas pessoas internadas (até sexta-feira, 03) sem gravidade. Manteremos nossa programação de Natal enquanto os números da Covid estiverem como estão. Sempre tive muito cuidado. Barra Mansa foi uma cidade que procedeu com muita segurança sanitária durante todo este período. Se houver qualquer necessidade de alteração, eu a farei sem preocupação”, pontuou o prefeito.

Quem aprovou a realização do Domingão de Natal foi a vendedora Márcia Antônia de Lima. Ao lado do marido e do filho, ela se divertiu e foi às compras. “Sei que este período do ano é o de maior movimento no comércio. As pessoas saem para comprar os presentes de Natal. Poder fazer isso com a minha família durante um domingo, quando estou de folga e não há tantas pessoas nas ruas, é muito mais tranquilo, seguro e divertido, pois a gente ainda curte o show”, disse a vendedora.

Comércio Aberto

Durante o Domingo de Natal, o comércio fica autorizado a funcionar das 8h às 17h. O intuito é de também fomentar as vendas de fim de ano. “Vamos promover atividades culturais e de entretenimento para que, além de fazerem suas compras de fim de ano, os consumidores possam se divertir com a programação montada especialmente para as datas”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Paciello.

Próximos Shows

No dia 12 é a vez do músico regional Vitão e de Alex Cohen se apresentarem. Já no dia 19, a banda Figurótico e o sambista Dudu Nobre sobem ao palco. Os horários serão os mesmos – 10h e 14h, respectivamente.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, aproveitou para destacar que ocupar as ruas com uma programação de alto nível faz parte do plano para a cidade.

“Hoje, dia 05, tivemos um momento de retomada das atividades com consciência. Fazer um show como este na rua requer coragem e lucidez. Estamos fazendo uma festa bonita, fomentando a dimensão econômica da cultura. Estamos no caminho certo. A cidade está pronta para isso. Estão todos convidados. As portas estão abertas”, destacou Bravo.

Vale lembrar que, mesmo com os avanços da vacinação contra Covid-19 no município, medidas de prevenção contra a doença devem ser cumpridas.

Samba e Teatro

Além da atividade neste domingo, a Fundação Cultura também promoveu uma roda de samba na Avenida Beira Rio, no sábado, 04. Nos dois dias, aconteceram ainda, apresentações teatrais da Companhia Calegari, na Sala Tulhas do Café, no Parque da Cidade.