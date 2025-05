Sicomércio e prefeitura lançam Campanha do Dia das Mães e novidades para o comércio de Barra Mansa

Barra Mansa – O Dia das Mães, que neste ano será comemorado no domingo (11), é considerado uma das datas mais importantes para o comércio varejista, ficando atrás apenas do Natal no volume de vendas. Na expectativa de atender os consumidores de Barra Mansa, lojistas da cidade já se prepararam e o Sicomércio e a prefeitura lançaram a Campanha do Dia das Mães, com anúncio de novidades para este ano.

O lançamento, que é uma da Prefeitura de Barra Mansa com apoio Sicomércio, CDL e ACIAP, aconteceu no auditório do Sicomércio BM, na terça-feira (29), com a presença de autoridades, empresários e associados. A vice-prefeita Luciana Alves, a primeira-dama Josiane Ricarte, autoridades, empresários e representantes de entidades de classe também marcaram presença. O encontro também celebrou os 100 dias de governo do prefeito Luiz Furlani e trouxe a apresentação oficial do novo sistema de estacionamento rotativo da cidade.

Entre os destaques da campanha do Dia da Mães está o Show de Prêmios, que será realizado no dia 10 de maio (sábado), a partir das 13h, na Avenida Roosevelt Brasil, com sorteio de diversos brindes. A troca dos cupons por cartelas acontece no mesmo local, a partir das 8h30 da manhã. Para participar, os consumidores devem comprar nas lojas associadas ao Sicomércio, CDL e ACIAP-BM, e a cada R$100 em compras, será necessário somente trocar o cupom fiscal por uma cartela para concorrer.

Entre os prêmios estão: geladeira, máquina de lavar, fogão e várias TVs de 55 polegadas. Além dos sorteios, o evento contará com show especial para as mamães e área kids com brinquedos gratuitos para a criançada.

A presidente do Sicomércio, Lilian Panizza, reforçou a importância da ação para aquecer o comércio local e homenagear as mães. “Queremos movimentar o centro comercial e proporcionar um momento especial para as famílias. Essa campanha também é uma forma de reconhecimento ao consumidor que escolhe comprar em nossa cidade”, disse Lilian.

Durante o encontro de lançamento, também foram entregues moções de congratulações a empresários e parceiros do setor. O prefeito Luiz Furlani destacou que, em apenas 100 dias de gestão, ações importantes já estão sendo implementadas.

“Nosso compromisso com o comércio é de parceria e resultados. O novo sistema rotativo, por exemplo, é uma medida para facilitar o acesso de clientes e melhorar a mobilidade na região central”, afirmou o prefeito.

A Outra novidade é o novo aplicativo da Zona Azul, disponível para Android e iOS, que permite a ativação de tickets diretamente pelo celular. Com ele, o motorista tem acesso a 15 minutos gratuitos por dia, com a obrigatoriedade de ativar o benefício no app para não ser notificado. O sistema também oferece totens de venda com QR Code espalhados pelas ruas e opções de pagamento por cartão ou Pix. Quem transferir saldo para o novo app até 30 de maio ganha R$10 de bônus.

A Zona Azul funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h. Em caso de estacionamento irregular, a multa pode chegar a R$195,23, além de cinco pontos na CNH. O atendimento ao usuário é feito pelo WhatsApp 0800 100 4555.