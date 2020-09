Sicomércio reforça campanha para incrementar vendas

Matéria publicada em 3 de setembro de 2020, 18:20 horas

Para o sindicato, comerciantes terão oportunidade de amenizar os prejuízos acusados pela pandemia

Volta Redonda – O Sindicato do Comércio Varejista (Sicomércio-VR) também entrou na campanha Semana Brasil e vem incentivando os comerciantes a oferecerem descontos. Em Volta Redonda, além dos shoppings, várias lojas já estão aderindo à campanha, além das grandes redes. Para o sindicato, é uma boa oportunidade para amenizar os prejuízos acusados pela pandemia da Covid-19, quando o comércio ficou fechado quase 80 dias.

De acordo com o presidente do Sicomércio-VR, Jerônimo dos Santos, a campanha, que conta com o apoio da Fecomércio-RJ (Federação do Comércio do Rio), também será uma boa oportunidade para promover o comércio local.

– É uma ação que visa facilitar para o consumidor a compra de um produto que ele precise, renovar o guarda-roupa, um presente, num mês em que não há uma data comemorativa, fortalecendo o nosso setor – acrescentou. No ano passado, em sua primeira edição, a ação contou com a participação de mais de 14 mil empresas.

Segundo a Fecomercio-RJ, os cidadãos fluminenses devem gastar, em média, cerca de R$ 585,82 nas compras de produtos e serviços. O IFec RJ estima que, ao todo, a movimentação financeira na economia do estado do Rio com a Semana Brasil deve ser de, aproximadamente, R$ 3,9 bilhões.

O Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), em pesquisa com mais de 500 consumidores, apurou quias serão os produtos mais comprados. Em primeiro lugar, estão os eletrônicos (44,1%); itens de vestuário, calçados e acessórios (39,8%); eletrodomésticos (36,6%); itens de alimentação (29%); artigos de uso pessoal e doméstico (26,9%); itens de material de construção (26,3%); livros e artigos de papelaria (14,5%); pacotes de viagem (14,5%); serviços de estética e beleza (12,9%); e serviços de assinatura (3,2%).

Datas comemorativas

Em 2020, a expectativa é que Semana Brasil ultrapasse o Dia das Mães (R$ 1 bilhão), Dia dos Pais (R$ 819 milhões), Dia dos Namorados (R$ 788 milhões), Dia dos Avós (R$ 718 milhões) e Páscoa (R$ 478 milhões) em movimentação econômica. Isso mostra que, na pandemia, os produtos e serviços que oferecem descontos podem conquistar bons resultados de vendas.