Sicredi recebe profissionais em homenagem ao Dia do Jornalista

Matéria publicada em 12 de abril de 2023, 20:52 horas

Evento realizado no espaço Ricardo Buffet, no bairro Conforto, faz homenagem aos comunicadores da região

Volta Redonda – Em comemoração ao Dia do Jornalista, celebrado no último dia 7, a direção regional do Sicredi – maior cooperativa de crédito da América Latina – recebe na noite de quarta-feira (12) cerca de 20 comunicadores do Sul Fluminense. O evento realizado no espaço Ricardo Buffet, no bairro Conforto, faz uma homenagem aos profissionais da região.

Entre os presentes estão o diretor presidente do DIÁRIO DO VALE e ‘A Voz da Cidade’, jornalista Luciano Pançardes; o editor do DIÁRIO DO VALE e diretor do ‘Folha do Interior’, Vinicius Ramos; os radialistas Oscar Nora e Dario de Paula; a gerente de Jornalismo da TV Rio Sul – afiliada da Rede Globo -, Ana Paula Garcia; Alessandro Marcelo, das rádios Sociedade e Cidade do Aço, entre outros.

O gerente de marketing do Sicredi, Rodrigo Paulo Vendrame, destacou a importância da imprensa local para a divulgação das atividades da cooperativa, tanto em relação aos negócios quanto às ações sociais para os associados e a comunidade. Ele também apresentou a equipe de marketing e os gerentes regionais das unidades do Sul Fluminense.

Quem é o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa que conta com mais de 6,5 milhões associados e presente em todo o Brasil com mais de 2,4 mil agências, distribuídas em mais de 100 cooperativas e mais de 35 mil colaboradores. Foi classificado no ranking GPTW como Melhor Empresa para Trabalhar e por nove anos consecutivos entre as 150 Melhores Empresas para Você Trabalhar, segundo a revista Você S/A. Ainda, figura no ranking Melhores & Maiores da revista Exame e em 2020 foi a 2ª instituição com maior liberação de crédito rural.