Sider Shopping anuncia campanha especial de Dia dos Namorados com grandes prêmios

Sul Fluminense – O Sider Shopping está empolgado em anunciar sua campanha especial de Dia dos Namorados, que promete tornar esta data ainda mais inesquecível para os casais. De 28 de maio a 13 de junho, os clientes do Sider terão a oportunidade de participar de um sorteio incrível.

Para participar, basta acumular R$300 em notas fiscais de compras realizadas nas lojas participantes e trocar por 1 cupom para concorrer a prêmios fantásticos. Este ano, os prêmios incluem 3 Smart TVs LG de 75 polegadas e 10 vales-compra no valor de R$1.000 cada para realizar compras em qualquer loja do shopping.

Além disso, para tornar a campanha ainda mais atrativa, as compras feitas aos sábados valerão o dobro, e as realizadas aos domingos, feriados e no próprio Dia dos Namorados valerão o triplo. Os clientes podem trocar suas notas fiscais por cupons na Central de Trocas, localizada no 2º piso, ou fazer o cadastro online através do QR Code disponível no link: https://promocao.sidershopping.com.br.

O sorteio será realizado no dia 14 de junho, e os vencedores serão anunciados nas redes sociais e no site oficial do Sider Shopping.

“Estamos muito animados com a nossa campanha de Dia dos Namorados deste ano. Queremos proporcionar aos nossos clientes uma experiência de compras especial, com a chance de ganhar prêmios incríveis e comemorar esta data tão romântica de uma forma memorável”, disse Patrícia Macedo, coordenadora de marketing do Sider Shopping.

Não perca a chance de participar desta campanha única e celebrar o amor com grandes prêmios. Venha ao Sider Shopping, faça suas compras e concorra a esses presentes incríveis.