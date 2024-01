Sider Shopping anuncia Liquidação “Etiqueta Amarela” com descontos de até 70%

Volta Redonda – Janeiro no Sider Shopping promete ser um verdadeiro festival de ofertas com a Liquidação “Etiqueta Amarela”. O empreendimento se prepara para receber clientes ávidos por descontos imperdíveis, com reduções de preço que chegam a até 70% em uma ampla gama de marcas e produtos. A promoção tem início nesta quinta-feira (25) e vai até domingo (28).

A “Etiqueta Amarela” é a oportunidade perfeita para os consumidores começarem o ano economizando, sem abrir mão da qualidade e variedade. A campanha anual tornou-se um marco no calendário dos apaixonados por compras no sul fluminense, oferecendo vantagens exclusivas e preços irresistíveis em itens que vão desde moda e eletrônicos, até artigos para casa e muito mais.

“A cada ano, a ‘Etiqueta Amarela’ supera as expectativas dos nossos clientes, e em 2024 não será diferente. Estamos empenhados em proporcionar uma experiência de compras excepcional, com descontos que agradam a todos os gostos e bolsos”, afirma Patrícia Macedo, coordenadora de marketing do Sider Shopping.

Além dos descontos expressivos, os clientes poderão desfrutar de um ambiente seguro e confortável, para garantir uma experiência de compra tranquila e agradável.

Para mais informações, os consumidores podem visitar o site oficial do shopping www.sidershopping.com.br