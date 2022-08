Sider Shopping cria espaço exclusivo para trocas de figurinhas do álbum da Copa do Mundo 2022

Matéria publicada em 30 de agosto de 2022, 19:42 horas

Volta Redonda – Moradores da região Sul Fluminense e apaixonados por futebol ganharam um espaço exclusivo e gratuito no 2º piso do Sider Shopping para troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo 2022.

A Copa do Mundo estreia no dia 20 de novembro, às 13h, com a cerimônia de abertura e a primeira partida entre Qatar e Equador. Enquanto os jogos não começam, os amantes por futebol já começaram a montar o álbum de figurinhas.

O espaço no Sider tem acesso gratuito e ficará aberto todos os dias no horário de funcionamento do shopping. Ele foi elaborado para crianças e adultos reunirem seus amigos e completarem seus álbuns.

Nos próximos finais de semana, das 15h às 19h, haverá recreadores para organizar brincadeira e aumentar as chances de quem deseja adquirir aquela figurinha do seu jogador preferido.