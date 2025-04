Sider Shopping divulga horários de funcionamento para feriados de abril

Volta Redonda – O Sider Shopping funcionará em horários especiais durante os feriados de abril. A medida busca atender às demandas de consumidores e lojistas, conciliando comodidade, lazer e a operação do centro comercial. Além disso, o shopping preparou uma programação de Páscoa para toda a família.

No feriado da Sexta-feira Santa (18), as lojas âncoras, satélites e quiosques funcionarão obrigatoriamente das 14h às 20h, com abertura facultativa a partir das 11h e fechamento até as 22h. Já as áreas de alimentação e lazer funcionarão das 11h às 22h.

De sábado (19) a terça-feira (22), o funcionamento será normal, com todas as lojas e operações abertas das 9h às 21h.

Nos feriados de Tiradentes (21) e São Jorge (23), as lojas também terão funcionamento obrigatório das 14h às 20h, podendo abrir a partir das 11h e fechar até 22h. Alimentação e lazer seguem das 11h às 22h.

Programação de Páscoa

Para celebrar a data, o shopping promoverá atividades gratuitas para as crianças: