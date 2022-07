Sider Shopping promove campanha ‘Julho Black Brasil’

Matéria publicada em 20 de julho de 2022, 16:11 horas

De 21 a 24 de julho o Sider Shopping traz descontos de até 70%

Volta Redonda – O Sider Shopping e a AD Shopping, maior administradora independente de shopping center do país, darão início a mais uma edição da liquidação “Julho Black Brasil”. Com produtos de diversas categorias e serviços com até 70% de desconto, a megapromoção será realizada de 21 a 24 de julho, nos empreendimentos administrados pelo grupo. Na última edição, o Julho Black Brasil teve um aumento médio de 16% nas vendas dos Shoppings do Grupo AD.

“O Julho Black Brasil é uma das nossas campanhas em rede mais aguardadas todos os anos, tanto para os lojistas quanto para os consumidores. O principal objetivo é gerar resultado de vendas para os lojistas através da força da campanha corporativa”, comenta Christian Magalhães, head de Marketing do Grupo AD.

A campanha de comunicação conta com o reforço do ator e comediante Marco Luque como garoto-propaganda. Os consumidores encontrarão ofertas exclusivas em lojas do empreendimento com até 70% de desconto.

“O Julho Black é uma oportunidade a mais para o consumidor adquirir itens de desejo com preço promocional, vantagens de descontos e pagamentos facilitados. A promoção foi criada para fortalecer as vendas no período de troca de coleção e renovação de estoque. Nossa expectativa é gerar aumento nas vendas e crescimento no fluxo de clientes. Esperamos aumentar em 20% o fluxo de visitantes nos dias da campanha”, comenta Patrícia Macedo, coordenadora de marketing do Sider Shopping.

Os empreendimentos participantes da promoção podem ser consultados no site da AD Shopping: www.adshopping.com.br.