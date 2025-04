Sider Shopping promove celebração de Páscoa com oficinas criativas

Volta Redonda –

O Sider Shopping preparou uma programação especial para comemorar a Páscoa, com atividades para toda a família entre os dias 05 e 20 de abril. A cada final de semana e feriado, o Sider oferece oficinas criativas e a chance de tirar fotos com o famoso Coelho da Páscoa.

As atividades acontecem aos sábados, domingos e feriados, sempre das 15h às 19h. Entre as opções, estão oficinas como a de ovinhos, em parceria com o curso de inglês Cultura Inglesa e a escola Radeane, a oficina de biscoito e de origami, além de atividades lúdicas como o ateliê de orelhinhas e a pinturinha de coelho. Para completar a programação, no dia 19 de abril, as famílias podem registrar momentos especiais com o Coelho da Páscoa, das 18h às 20h.

A iniciativa é gratuita e com classificação livre.

Programação:

05/04 – Sábado: Oficina de Ovinhos (Parceria: Cultura Inglesa) | 15h às 19h

06/04 – Domingo: Oficina de Ovinhos (Parceria: Radeane) | 15h às 19h

12/04 – Sábado: Espetáculo de Páscoa | 16h

13/04 – Domingo: Oficina de Biscoito | 15h às 19h

18/04 – Sexta-feira: Oficina de Origami | 15h às 19h

19/04 – Sábado: Ateliê de Orelhinhas e Pinturinha de Coelho | 15h às 19h

19/04 – Sábado: Fotos com o Coelho da Páscoa | 18h às 20h