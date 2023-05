Sider Shopping realiza Fashion Experience com Paulla Duarte

Matéria publicada em 4 de maio de 2023, 16:33 horas

Volta Redonda – O Sider Shopping realiza, nesta sexta-feira (5), às 19h, o Fashion Experience – Moda & Influência com Paulla Duarte. O desfile será aberto ao público e acontecerá no 2º piso do Sider Shopping. Alguns influenciadores da cidade farão presença VIP no evento e participarão de um coquetel exclusivo.

As principais tendências do Outono Inverno serão apresentadas no ao longo do evento que contará com uma curadoria dos looks do desfile. Além disso, a stylist dará dicas para quem deseja aderir às trends que já estão nas vitrines.

A jovem consultora de moda e stylist, formada em consultoria de imagem e jornalismo de moda pela faculdade Belas Artes de São Paulo, trabalha no ramo há mais de 10 anos. É também criadora de conteúdo para as redes sociais onde dá dicas para comprar roupas de acordo com o estilo de cada um, valorizando cada tipo de corpo.

“Estou honrada em poder falar sobre moda, para um shopping renomado e reconhecido em nossa região. E muito feliz em assinar um evento como esse”, disse Paulla Duarte.

A entrada do evento é gratuita e a classificação livre, o evento conta com a parceria do Hotel Bela Vista.