Sider Shopping recebe pocket show da Patrulha Canina - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de janeiro de 2023, 12:35 horas

Evento acontece neste domingo (8), às 16h

As férias no Sider Shopping, vão ficar ainda mais especiais neste domingo, dia 8/1, com a chegada dos filhotes mais amados do momento. Domingo, às 16h, será dia de Skye, Marshal e Chase, os personagens da Patrulha Canina, desembarcarem pela primeira vez no Sider Shopping. O espetáculo infantil será em formato de pocket show, apresentado com muita interação e criatividade no Piso Subsolo. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

Segundo Patrícia Macedo, coordenadora de marketing do Sider Shopping, o empreendimento quer inovar cada vez mais nas atividades infantis. “Muitas pessoas saem do Sul Fluminense para participar dos eventos com personagens nas capitais, por isso optamos por trazer essa atração que é super querida das crianças. Acreditamos que, por ser um mês de férias, vai ser uma atividade muito bacana para as famílias curtirem no domingo.”, explicou ela.

Serviço:

Pocket Show da Patrulha Canina:

Data: 08/01, domingo

Horário: 16h

Local: Piso Subsolo – Sider Shopping

Evento Gratuito