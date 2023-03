Sider Shopping terá Feira de Adoção Pet no próximo sábado - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de março de 2023, 08:34 horas

Volta Redonda – O Sider Shopping realiza mais uma edição da Feira de Adoção Pet, no 2º piso. O evento, que acontece no sábado (11) das 9h às 14h, é uma parceria com as ONG’s de Volta Redonda, Cia Animal e S.P.A – Sociedade Protetora dos Animais, que promovem a adoção de cães e gatos, todos vacinados.

Na ação, estarão disponíveis vários animais para adoção, entre cães e gatos. Os interessados em adotar um amigo de quatro patas devem ter mais de 21 anos e apresentar documento: RG, CPF e comprovante de residência.

As ONG’s desenvolvem iniciativas de boas práticas relacionadas à proteção e ao bem-estar animal, amparando animais abandonados. Para a coordenadora de marketing do Sider Shopping, Patrícia Macedo, o objetivo da campanha é expor aos visitantes o trabalho das instituições de proteção animal. “Todos podem se engajar na causa e apoiar as ongs. Mesmo que a pessoa não tenha possibilidade de adotar é possível apadrinhar, se disponibilizar como voluntário, fazer doações e até mesmo divulgar o trabalho das instituições, que é muito bonito e feito com seriedade e muito amor. Por isso, convidamos a todos para virem ao nosso evento conhecer os animais que estão buscando uma família”, esclareceu ela.

O evento é em parceria com a Pet Sublime do Sider Shopping. Quem adotar um bichinho já compra o enxoval com desconto.

Feira de Adoção Pet do Sider Shopping

Data: sábado, 11/03

Horário: das 9h às 14h

Local: 2º piso do Sider Shopping

ONG’s participantes: Cia Animal e S.P.A – Sociedade Protetora dos Animais de Volta Redonda

Apoio: Pet Sublime