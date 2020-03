Sider Shopping terá lojas fechadas até 1º de abril

Matéria publicada em 18 de março de 2020, 12:31 horas

Volta Redonda – O Sider Shopping, em Volta Redonda, terá suas lojas fechadas a partir desta quarta-feira (18) até o dia 1º de abril. A medida vai cumprir o decreto do Governo do Estado do Rio de Janeiro nº 46.973, que determinou situação de emergência em todo o estado.

O shopping destacou que é facultativo o funcionamento da praça de alimentação e da drogaria, que são considerados serviços essenciais à população, entre meio-dia até às 20h, de segunda-feira até domingo.

– Permanecemos atentos a todos os acontecimentos nos próximos dias e informamos que seguiremos com as orientações e determinações do poder público no combate a pandemia do COVID-19 – declarou o shopping, em nota, acrescentando que as medidas adotadas podem sofrer alterações de acordo com o cenário.