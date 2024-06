Silas Malafaia diz que Lula e Janja “não têm moral” para falar sobre PL 1904

Brasília – Na manhã desta quarta-feira (18), o pronunciamento de representantes das Frentes Evangélica e Católica da Câmara dos Deputados sobre o Projeto de Lei 1904 – que equipara o aborto após 22 semanas com o crime de homicídio – foi marcado pela defesa do texto e por ataques à esquerda, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira-dama Janja e o ministro Alexandre de Moraes.

Em sua fala, o pastor Silas Malafaia, convidado para participar do evento, foi duro ao dizer que “quem protege estuprador é Lula, PT e a esquerda”. Ele citou como exemplo a norma técnica de Atenção Humanizada ao Abortamento, de 2005, quando Lula era presidente da República, em que passa a não ser exigida a apresentação de registro de ocorrência pelas vítimas de estupro para a realização de abortamento legal.

“Em 2005 saiu essa norma técnica, em que a mulher não precisa denunciar estuprador. Onde existe crime se não há denúncia? Para aprovar qualquer aborto, basta a mulher dizer que foi estuprada!”, gritou. A primeira-dama Janja Lula da Silva também não foi poupada das críticas de Malafaia. “Cala a boca, Janja! Vocês não têm moral! Lula é um estúpido que está falando. E tem o ditador do Alexandre de Moraes. É uma falácia e narrativa vagabunda e bandida”, acrescentou.

Já o autor do PL 1904, o deputado federal Sóstenes Cavalcante, afirmou em sua fala que a iniciativa – chamada por alguns setores de “PL do Aborto” ou “PL do Estupro” – é, na verdade, a “PL do Bebê”. O parlamentar lembrou que coordenação da Frente Evangélica foi assumida, também nesta quarta-feira (18), pelo deputado Silas Câmara (Republicados) – tido como um político de perfil mais ‘light’ e que, por isso, facilitaria a negociação com o governo. “Silas Câmara apoia integralmente o PL”, garantiu Sóstenes.

“Nós agradecemos o tempo que nos deram para votar esse PL. É oportunidade de amadurecer o debate. Queremos endurecer a pena contra estupradores, aprimorar o texto em todos os âmbitos necessários, mas sem abrir mão do cerne, que é a vida do bebê”, concluiu. A deputada federal Carla Zambelli também se pronunciou, e pediu à imprensa que “não distorçam as matérias” e “não coloquem nossas fotos”. “Estamos sendo ameaçados de morte”, afirmou.

Sargento Fahur, deputado federal, também se pronunciou. “O inferno se levantou contra esse PL. Os demônios saíram do inferno! O projeto protege o bebê, a criança. É um espírito do Mal o que ocupa o Palácio do Planalto”, disse.

Críticas a Lula

Um dos pontos mais criticados pelos parlamentares da Frente Evangélica foi uma fala do presidente Lula dada em entrevista à Rádio CBN na manhã de terça-feira (18). Ao falar sobre o PL 1904, Lula disse que meninas estupradas dariam à luz “um monstro”.

“É crime hediondo um cidadão estuprar uma menina de 12 anos e depois querer que ela tenha um filho de um monstro. […] Nós temos que respeitar as mulheres. Elas têm o direito de ter um comportamento diferente e não querer. Por que uma menina é obrigada a ter um filho de um cara que estuprou ela? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Então essa discussão é mais madura. Não é banal como se faz hoje”, afirmou.

Ao falar sobre a criação do PL 1904, o presidente referiu-se ao deputado Sóstenes Cavalcante, autor da proposta. “O cidadão diz que fez o projeto para testar o Lula. Eu não preciso de teste. Quem precisa de teste é ele. Eu quero saber se uma filha dele fosse estuprada, como ele ia se comportar. Então, quero muita maturidade nessa discussão”, afirmou o presidente.