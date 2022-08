Sinalização horizontal é revitalizada em diversos bairros de Volta Redonda

Matéria publicada em 28 de agosto de 2022, 09:23 horas

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), está revitalizando a sinalização horizontal de diversas avenidas e ruas da cidade. A prioridade tem sido os locais onde as obras de asfaltamento foram concluídas, como por exemplo, na Avenida Sérgio Braga, no bairro Ponte Alta, e também na Rodovia dos Metalúrgicos, entre os bairros São Geraldo e Jardim Belvedere. Entretanto, o serviço é contínuo e outros locais também estão sendo atendidos.

As equipes da STMU estão executando serviços como demarcação de linha de centro da via; de linha de bordo; identificação de cruzamentos e de preferências em cruzamentos; pinturas de faixa de pedestres; demarcação de área de parada de ônibus; além de pintura de velocidade permitida em via.

A subsecretária da Pasta, Sônia Márcia Sacheto da Silva, explicou que a sinalização vertical também está sendo feita. As medidas têm por objetivo manter a organização do trânsito, dando mais segurança aos motoristas e pedestres.

“O trabalho de sinalização horizontal e vertical é ininterrupto, principalmente nos locais de maior movimento de veículos, como nos centros comerciais. Temos equipes que trabalham durante o dia e outras à noite para não impactar o trânsito. Nas sinalizações, a vida útil da tinta nessas localidades é curta e, por isso, este serviço acontecem frequentemente”, disse Sônia.

Sinalização de vagas exclusivas para deficientes

A STMU também está revitalizando a sinalização das vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), que ficam próximas às unidades escolares do município. A medida atende a uma solicitação da Justiça Eleitoral para as eleições deste ano, garantindo acessibilidade ao grupo prioritário durante a votação.