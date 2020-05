Sindicato apura demissões na CSN

Matéria publicada em 1 de Maio de 2020, 11:30 horas

Volta Redonda – A diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense está em busca de informações sobre demissões que teriam ocorrido na CSN de quarta para quinta-feira, segundo o site do jornal Folha do Aço. Até o momento em que esta reportagem foi postada, a diretoria do sindicato não tinha conhecimento do ocorrido.

As informações existentes dão conta de que os dispensados são aproximadamente 80 e fazem parte do setor administrativo da empresa em Volta Redonda. As informações obtidas pela reportagem são de que não haveria previsões de mais dispensas, nem que que os cortes cheguem à área de produção. A CSN teria, também suspendido o recolhimento do FGTS referentes a abril, maio e junho, aderindo a uma Medida Provisória baixada pelo governo federal para minimizar os impactos da pandemia da Covid-19.

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Silvio Campos, tem viagem marcada parta São Paulo na próxima terça-feira, quando vai discutir com a empresa o pagamento da PPR referente ao exercício de 2019.