Matéria publicada em 15 de junho de 2021, 16:10 horas

Somente na agência do bairro Retiro, em Volta Redonda, cinco funcionários estão contaminados, sendo que um está intubado

Volta Redonda – Representantes do Sindicato dos Bancários do Sul Fluminense realizaram nesta terça-feira, dia 15, uma manifestação em frente à agência do Banco do Brasil do Retiro reivindicando a vacinação contra a Covid-19. Eles colaram cartazes e faixas em torno da agência, onde cinco bancários testaram positivo para Covid-19, sendo que uma está intubada.

– Nós somos essenciais no atendimento durante esta pandemia, mas não somos prioritários na vacina. Estamos na linha de frente executando o atendimento e pagamento do auxílio emergencial do governo e, mesmo assim, não somos prioritários durante as campanhas de vacinação dos municípios – lamentou Júlio, presidente do Sindicato dos Bancários.

Júlio Cunha, disse que, desde março do ano passado, a categoria pede ao Poder Público a vacinação de todos os bancários, pois, segundo ele, existem muitos casos de funcionários contaminados nas agências da região.

Segundo o representante do sindicato, já foram encaminhados ofícios para as prefeituras e presidentes das câmaras municipais da região solicitando prioridade na vacinação contra a Covid-19.

– Até agora Vassouras é a única cidade do Sul Fluminense que vacinou os bancários do seu município. Estamos na luta diária, pois temos inúmeras agências que foram acometidas com casos de Covid-19 – disse.

De acordo com Júlio, sempre que é confirmado um caso positivo por Covid-19, a agência é notificada e fechada para que seja feita uma higienização do local.

– O problema é que a esta higienização é feita de forma precária, pois o ar condicionado normalmente não é verificado. O correto seria abrir a agência 48 horas depois de higienizada e trocar toda a equipe, só que isso não acontece na maioria das vezes. E em todas as agências já foram registrados casos de Covid. Por esse motivo que o sindicato dos bancários sugere seguir as normas da Portaria nº20 do Ministério do Trabalho onde prioriza a vacinação de todos os bancários – declarou.

Ele afirmou ainda que a Câmara de Barra Mansa tem um projeto de lei 77/2021, que será votado amanhã, solicitando a vacinação dos bancários no município.