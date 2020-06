Sindicato dos Metalúrgicos volta a negociar PPR com a CSN

Matéria publicada em 1 de junho de 2020, 18:46 horas

Reunião será em São Paulo; sindicato havia proposto que trabalhadores escolhessem entre greve ou processo contra a Companhia

Volta Redonda – Nesta terça-feira (02/06), diretores do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense se reúnem, em São Paulo, com representantes da CSN, com o objetivo de negociar o pagamento do valor referente ao PPR. De acordo com o presidente do sindicato, Silvio Campos, o presidente da CSN, Benjamin Steinbruch, participará da reunião. Em boletim publicado nesta segunda-feira (01/06), a direção do sindicato afirma ter a expectativa de que a CSN chegue á reunião com uma proposta de valor e data de pagamento imediata, “que contemple as necessidades urgentes dos metalúrgicos”. O boletim prossegue: “afinal, completou um mês que venceu a data de pagamento”.

Na segunda-feira da semana passada (25/05), a direção do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense informou que convocaria os trabalhadores para decidir sobre o próximo passo a ser dado na negociação do PPR referente a 2019. Haveria duas opções: iniciar uma greve ou entrar com um processo para cobrar o valor da participação nos resultados.

No boletim, o sindicato afirmou que já estava com a plataforma online preparada para uma votação virtual, ja que uma votação presencial traria risco de aglomerações, o que vai contra as regras de combate á pandemia de Covid-19.

Como a CSN propôs nova reunião, o sindicato suspendeu a votação enquanto aguarda a proposta da empresa.

Demissões

Por enquanto, parece estar afastada a possibilidade de demissões em massa na empresa. Quando foi mencionada a possibilidade de abafamento do Alto-Forno 2 (AF-2), houve cálculos de mil a duas mil demissões entre pessoas que trabalham nesse equipamento e as que atuam em áreas interligadas a ele. No entanto, quando a empresa confirmou que suspenderia temporariamente a produção no AF-2, o DIÁRIO DO VALE apurou que os trabalhadores da área serão realocados, principalmente cobrindo o afastamento de funcionários que estão na faixa de vulnerabilidade ao novo coronavírus.