Sindicato faz mobilização na porta da CSN

Volta Redonda – O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Edimar Miguel, comanda uma mobilização na porta da Usina Presidente Vargas, no Conforto, em Volta Redonda, na manhã desta sexta-feira (5). Diretores de outros sindicatos estão realizando a mesma mobilização nas entradas da CSN no Aterrado e Beira Rio. O sindicato defende a pauta de reivindicações do acordo coletivo que está sendo discutido com a direção da CSN. Edimar agradeceu a participação de outros sindicatos que estão apoiando a mobilização. Entre as pautas: uma PLR, plano de saúde, reajuste e outros diretos da classe.