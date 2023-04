Sindicatos da região evitam polêmica sobre contribuição sindical

Matéria publicada em 20 de abril de 2023, 09:22 horas

Supremo Tribunal Federal decide na próxima semana se pagamento será obrigatório ou não

Sul Fluminense – Na próxima segunda-feira (24), sindicatos de todo o país vão saber, enfim, se o Supremo Tribunal Federal (STF) vai ou não aprovar o retorno da contribuição sindical de trabalhadores não sindicalizados. A ação em pauta pode alterar uma decisão de 2018, quando o STF considerou constitucional a abolição da obrigatoriedade da contribuição sindical. A medida foi tomada durante a reforma trabalhista. Mas a discussão agora é outra: a contribuição volta; resta saber se será obrigatória.

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com três dos principais sindicatos da região Sul Fluminense. Dois não deram nenhum retorno até o fechamento desta edição. O terceiro, que não quis conceder entrevista, afirmou à reportagem que não poderia comentar o assunto até que a decisão seja tomada pelo STF na próxima semana.

O objetivo da contribuição sindical é basicamente custear as negociações coletivas. Ao menos em tese, o trabalhador que contribui com o sindicato de sua categoria pode ser atendido por ele em suas reivindicações trabalhistas. O relator do caso que tramita no STF, Gilmar Mendes, era contra a cobrança. Mas mudou seu posicionamento e votou a favor da constitucionalidade da medida, desde que os trabalhadores tenham a opção de não pagar a taxa, se não quiserem.

A mudança do voto de Mendes aconteceu após o voto do também ministro Luís Roberto Barroso, que sugeriu o entendimento pela constitucionalidade da cobrança, desde que garantido o direito de oposição aos trabalhadores.

No entender de Gilmar Mendes, abolir totalmente a taxa poderia colocar as estruturas sindicais em situação de vulnerabilidade no que diz respeito ao custeio de suas atividades.

A ideia é que, aprovada a medida, o trabalhador poderá optar pelo pagamento da contribuição ou não – a contrapartida, se escolher pagar, seria o comprometimento de seu sindicato em ser mais representativo.

A regra, segundo especialistas , seria uma forma de frear possíveis abusos de um sindicato que não representa os sindicalizados – se o sindicato mostrar que pode ser representativo, a tendência, ao menos em tese, é que a categoria opte pelo pagamento da contribuição.