Sinduscon-SF participa de imersão internacional na maior feira de construção do mundo

Sul-Fluminense – O Sinduscon-Sul Fluminense esteve presente na Bauma 2025, maior feira de máquinas e tecnologia para construção do mundo, realizada em Munique, na Alemanha, entre os dias 7 e 11 de abril. A participação ocorreu por meio da Imersão Internacional organizada pela Firjan IEL, que levou 15 representantes sindicais da construção civil do estado do Rio de Janeiro para uma missão técnica voltada à produtividade e inovação no setor.

Presidente do Sinduscon-SF, a engenheira Elissandra Candido foi destaque na comitiva fluminense. Pelo terceiro ano consecutivo, ela participou da missão como a única mulher entre os representantes dos sindicatos patronais da construção do estado.

“Durante muito tempo estive sozinha nesse ambiente majoritariamente masculino. Mas nesta edição, algo mudou. Pela primeira vez nessa caminhada, encontrei outras mulheres brasileiras incríveis, liderando em suas áreas e ocupando seus espaços com competência e propósito”, afirmou.

A Bauma 2025 reuniu 3.500 expositores de 57 países em um espaço equivalente a 85 campos de futebol. O evento apresentou inovações que vão desde a industrialização da construção até a digitalização de processos com o uso de inteligência artificial. Entre os destaques estavam a impressora 3D de concreto da Instatiq, capaz de construir paredes de edifícios de até cinco andares, e o braço mecânico da Putzmeister, que lança concreto a mais de 67 metros de altura.

Além da feira, a imersão incluiu visitas técnicas a empresas, escritórios de arquitetura, centros de software e ao Instituto Fraunhofer, referência global em pesquisa e inovação. O objetivo foi trazer para o Brasil referências tecnológicas e de gestão que possam ser aplicadas nas empresas e instituições do setor.

Durante a missão, Elissandra trocou experiências com outras mulheres que atuam em diferentes frentes da cadeia da construção, como Gabriela Toledo Nascimento (Firjan IEL), Ana Beatriz Naitzel (Câmara de Comércio Brasil-Alemanha), Maria Cristina Herkenhoff Ribas (HTB Brasil), Andreia Arpon (Firjan SENAI) e a arquiteta Alessandra Lima.

“Levar conhecimento para dentro das empresas e abrir caminho para mais mulheres liderarem é minha missão. Enquanto ainda for a única, sigo firme — para que, em breve, sejamos muitas”, afirmou.

Para o presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano, a iniciativa é estratégica para o futuro do setor. “Essa missão técnica é fundamental para ampliar horizontes, atualizar conhecimentos e impulsionar o desenvolvimento da construção civil no nosso estado”, avaliou.

Sobre o Sinduscon-SF

Fundado em 1957, o Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário do Sul Fluminense representa empresas dos setores de construção civil e mobiliário em 17 municípios da região. Sem fins lucrativos e apartidário, o Sinduscon-SF é filiado ao Sistema Firjan e à Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), atuando de forma ativa na defesa dos interesses do setor e no estímulo ao progresso regional.