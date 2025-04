SINE de Itatiaia oferece 15 vagas de emprego nesta quarta (9)

Itatiaia – O SINE de Itatiaia – Sistema Nacional de Emprego – promove nesta quarta-feira (9), às 14h, um mutirão para preenchimento de 15 vagas de Operador de Logística I.

A ação será realizada na sede do SINE, localizada na Avenida dos Expedicionários, 575 – Centro, com o objetivo de agilizar o processo seletivo para uma empresa parceira que está ampliando seu quadro de funcionários.

Os requisitos para as vagas são: residir no município de Itatiaia; ter ensino fundamental completo; ser do sexo masculino e possuir disponibilidade de horário.

Os interessados devem comparecer ao SINE com documentos pessoais e currículo atualizado.

A iniciativa da Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda visa ampliar o acesso a oportunidades de emprego e atender à demanda imediata da empresa contratante.

Mais informações podem ser obtidas diretamente no SINE de Itatiaia, pelos canais oficiais da Secretaria ou pelo telefone (24) 3352-6703.