Sine de Pinheiral oferece 50 oportunidades de emprego para jovens

Matéria publicada em 13 de janeiro de 2020, 09:51 horas

Interessados podem se inscrever antes da entrevista, que será na próxima quarta-feira, às 10h

Pinheiral – O posto do Sistema Nacional de Emprego (SINE) de Pinheiral está oferecendo 50 vagas de emprego para jovens nos cargos de auxiliar de cozinha, caixa e cargos de garçom, sem exigência de experiência anterior.

Interessados devem comparecer no SINE antes da data da entrevista dos candidatos inscritos, que será na próxima quarta-feira (15), às 10h, no Centro.

Requisitos

O Restaurante Madero, empresa contratante, está focando em jovens que buscam o primeiro emprego. Os requisitos necessários são que os candidatos tenham mais de 18 anos e Ensino Médio Completo.

Documentos

Os candidatos devem levar a carteira de trabalho, de identidade, O CPF, número do PIS e o comprovante de residência para a Rua Benedito Honorato, nº 147 (anexo a FAETEC), local em que será a entrevista.

– É importante o candidato comparecer com antecedência no SINE de Pinheiral para realizar o seu cadastro a vaga para pegar sua carta de encaminhamento para a entrevista e não deixar para ir só ao dia do processo seletivo – disse a coordenadora do SINE de Pinheiral, Geísa Corrêa.