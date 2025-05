Sine divulga vagas de emprego com salários de até R$ 3 mil

Estado do Rio – O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, divulgou esta semana 985 vagas de emprego formal nas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Destas, 146 oportunidades foram captadas nas cidades de Valença e Vassouras, com salários que variam entre R$ 1.518 e R$ 3.036.

A maioria das vagas na região do Médio Paraíba é voltada para o setor de Serviços, que concentra 76,6% das ofertas. Funções como auxiliar de limpeza, atendente balconista, ajudante de cozinha e auxiliar de almoxarifado estão entre as mais comuns. Segundo o Observatório do Trabalho da Secretaria, 64,1% das vagas exigem experiência prévia e 44,3% pedem Ensino Médio completo.

O objetivo da ação é fomentar a empregabilidade e facilitar o acesso às oportunidades por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine). Para concorrer, é necessário manter os dados e currículos atualizados no sistema. O cadastro pode ser feito presencialmente nas unidades do Sine, com documento de identidade, carteira de trabalho, CPF e número do PIS/PASEP/NIT/NIS.

As informações completas e o Painel Interativo de Vagas estão disponíveis no site oficial do Governo do Estado: www.rj.gov.br/trabalho.