Sine oferece vagas de emprego em Barra do Piraí, Itatiaia, Resende e em Vassouras

Matéria publicada em 10 de julho de 2020, 13:34 horas

Sul Fluminense – O Sistema Nacional de Emprego (Sine) está oferecendo vagas de emprego em diferentes áreas, em municípios da região Sul Fluminense. De acordo com o sistema, tem vagas disponíveis em Barra do Piraí, Itatiaia, Resende e em Vassouras. Os candidatos podem consultar a disponibilidade e mais detalhes sobre as vagas por telefone.

Em Barra do Piraí tem vagas disponíveis para Vigilante. Os candidatos podem enviar o currículo de 8h às 16h30, na Travessa Assunção, 45, no Centro. Contato pelo telefone 2443-1254.

Em Itatiaia, as vagas disponíveis são para Auxiliar Administrativo, Carpinteiro, Servente de Obras, Armador, Eletricista , Encarregado, Almoxarife, Pedreiro e Técnico de Segurança do Trabalho. Os currículos podem ser entregues na Avenida dos Expedicionários, 575, no Centro, de 8h às 17h. O telefone do Sine no município é o 3352-6703.

Já em Resende dispõe vagas para Ajudante Mecânico de Bicicleta, Chapeiro de Lanches, Manutenção de Máquina Industrial e Passadeira. Candidatos podem ir ao Sine, na Rua Gulhot Rodrigues, 257, bairro Comercial, de 8h30 às 16h30. Para mais informações ligar para 3381-0441 e 3381-0499.

As vagas de Atendente Balconista, Auxiliar de Serviços Gerais e Pedreiro estão disponíveis em Vassouras. Os candidatos podem entregar currículos na Avenida Otávio Gomes, 396, no Centro, de 8h às 17h. Telefone para contato é o 2471- 6461.