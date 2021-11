Sine Resende confirma aumento por informações sobre a carteira de trabalho digital

Matéria publicada em 3 de novembro de 2021, 18:46 horas

Órgão possui equipe de prontidão para auxiliar população nesta demanda

Resende- De acordo com um levantamento feito pelo Sine(Sistema Nacional de Emprego)de Resende, o mês de setembro registrou o maior número de pessoas, desde o início de 2021, com dúvidas e questões pertinentes à CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social), que passou a ser manuseada de forma digital oficialmente em 2019 no Brasil.

Por este motivo, a Prefeitura de Resende, através do Sine está atenta às atualizações das demandas dos profissionais do município.

De janeiro a agosto de 2021, o órgão Resende registrou uma média de 27 atendimentos por mês, sendo janeiro o mês com menor procura, com 18 atendimentos. Em setembro, no entanto, 50 pessoas procuraram o órgão em busca de orientações sobre o serviço e foram recepcionados por uma equipe preparada para esclarecer todas as dúvidas e auxiliar com o manuseio do aplicativo “CTPS Digital”.

Para a coordenadora do Sine, Alessandra Brandão, a tendência é que os atendimentos continuem crescendo na medida em que o mercado de trabalho se adapta às novas tecnologias e formas de contratação. Segundo ela, para que o município continue avançando nos números de contratações e novos postos de trabalho são fundamentais a disposição de uma equipe que possa prestar suporte aos profissionais.

– A equipe do Sine está sempre atualizada sobre as demandas e busca conduzir os profissionais até a solução dos problemas que chegam até nós. Além de todos os demais serviços prestados pelo Sine, como o cadastro dos currículos junto aos empregadores, a prestação de informações também é essencial para dar prosseguimento em processos de contratação ou até sobre o seguro desemprego, que também é feito digitalmente. Nosso objetivo é continuar ajudando no crescimento de Resende e o trabalho é de formiguinha, com muita eficiência – ressaltou a coordenadora.

A unidade do Sine Resende é mantida pela Prefeitura, por intermédio de parceria estabelecida com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, e fica localizada na Rua Gulhot Rodrigues, nº. 257, no bairro Comercial. O telefone para contato com o órgão que funciona de segunda a sexta, das 8:30h às 17h, é o (24)3360-6238.

CTPS Digital

O aplicativo do Governo Federal “CTPS Digital” permite emitir a Carteira de Trabalho Digital em computadores e aparelhos celulares nos sistemas Android e iPhone (iOS). Para obtê-lo, o profissional deve fazer o download gratuito nas lojas digitais de aplicativos. Em seguida, é necessário informar o CPF e um login autenticado feito no portal Gov.br para o acesso. E depois, basta responder perguntas relacionadas aos seus dados pessoais, com suas experiências profissionais e sua Carteira de Trabalho Digital estará disponível, inclusive para compartilhamento.

É importante ressaltar que caso as respostas digitadas não estejam de acordo com os registros da antiga carteira física de trabalho, o cadastro será invalidado e uma nova oportunidade de cadastro estará liberada somente 24 horas depois do erro.