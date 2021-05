Sine Resende oferece mais novas vagas de emprego para 16 cargos

Matéria publicada em 4 de maio de 2021, 14:18 horas

Vagas são para moradores de Resende, Porto Real e Itatiaia

Resende – O Sine está oferecendo novas oportunidades de emprego para 16 cargos, em Resende. As vagas são para moradores de Resende, Porto Real e Itatiaia. O número de vagas por cada área e o nome da empresa requisitante são informados para os candidatos durante o processo de seleção.

As oportunidades são para: ajudante de confeiteiro, auxiliar de veterinário, caseira/doméstica, coordenador de restaurante, depiladora, designer de sobrancelha, encanador hidráulico, estagiário de arquitetura, manicure, mecânico de refrigeração, motorista com CHN categoria E, operador de dedetização, pintor industrial, recepcionista, serralheiro e sushiman.

O Sine realiza intermediação entre trabalhador e empresas requisitantes, indicando candidatos para vagas de emprego ofertadas. A divulgação ocorre todos os dias pelo site e nas redes sociais da prefeitura de Resende. No portal da prefeitura (resende.rj.gov.br/sine-resende) é possível fazer o cadastro direto às vagas, remetendo o currículo no Sine Resende. O posto também recebe currículos através do e-mail (sineresendevagas@gmail.com).

Já o atendimento presencial segue mesmo durante a pandemia, na sede localizada na Rua Gulhot Rodrigues, 265, no bairro Comercial, com funcionamento de segunda-feira a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. O candidato deve levar o currículo atualizado e originais dos documentos: RG e CPF, carteira de trabalho, cartão do PIS e comprovante de residência.