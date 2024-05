SINE: Sul Fluminense tem 47 oportunidades de emprego

Sul Fluminense– O Sistema Nacional de Emprego (Sine) das cidades do Sul Fluminense oferece, a partir desta segunda-feira (20), 47 oportunidades de emprego. As vagas são para acompanhante de idosos, eletricista, padeiro, veterinário, entre outras. Com salários de até R$ 5.648 reais, as vagas podem ser encontradas no site da Secretaria de Estado de Trabalho (trabalho.rj.gov.br)

O Estado do Rio de Janeiro oferta 3.315 vagas nesta semana. Empregos formais, estágios e jovem aprendiz são as categorias disponibilizadas. Desse total, a Secretaria de Trabalho e Renda, por meio do Sine, disponibiliza 1.420 vagas de trabalho com carteira assinada.

Segundo o Observatório do Trabalho, da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas são, em maioria, do setor de Serviços (61,3%), com exigência de Ensino Médio completo (44,6%) e experiência anterior exigida (51,3%).

Para efetuar a inscrição ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no site trabalho.rj.gov.br/