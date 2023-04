Sistema eletrônico permite pesagem de caminhões em movimento na Dutra - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de abril de 2023, 08:29 horas

Caminhoneiro só é obrigado a entrar na balança, que é operada pela ANTT, caso sensores indiquem excesso de peso

Rio/São Paulo – Está em operação nos quatro postos de pesagem na rodovia, desde o fim de março, o novo sistema de pesagem em movimento implantado na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), pela CCR RioSP. Os equipamentos – pórticos com câmeras com a tecnologia OCR – ficam localizados nos km 179 da pista sentido São Paulo, em Guararema (SP), no km 0 da pista sentido Rio de Janeiro, em Queluz (SP), no km 307 da pista sentido São Paulo, em Resende (RJ) e no km 223 da pista sentido São Paulo, em Paracambi (RJ).

Com a implantação do novo sistema, a balança seletiva, existente nos postos de pesagem atuais, foi desativada sendo os veículos selecionados para a pesagem de precisão através do sistema de pesagem em movimento direto na rodovia, sem a necessidade de entrar no posto de pesagem.

Agora, o caminhoneiro só é obrigado a entrar na balança, que é operada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), caso os sensores indiquem excesso de peso. Quando isso ocorrer o motorista do caminhão será avisado por meio de mensagem em Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs). Já o veículo que estiver dentro do limite de peso permitido para à via segue viagem.

Tecnologia

É essa tecnologia implantada nos pórticos e no pavimento que fazem a classificação, leitura de placas e dimensionamento (altura comprimento e largura) combinados com a leitura da característica do veículo para sua correta classificação e pesagem.

Todo o procedimento é monitorado por câmeras. Os equipamentos auxiliam a identificar fuga de veículos por meio de imagens panorâmicas e de placas, que caracterizem a infração do veículo que deixou de respeitar sinalização de encaminhamento ao posto de fiscalização.