Sistema Free Flow de pedágio começa a operar na Rio-Santos nesta segunda - Diário do Vale

Matéria publicada em 28 de janeiro de 2023, 09:52 horas

Cobrança efetiva deve acontecer a partir de março; assista vídeo e entenda como irá funcionar o sistema Free Flow

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a CCR RioSP, iniciam, nesta segunda-feira (30), a operação assistida do Free Flow, que será o primeiro sistema de pagamento eletrônico de pedágio sem paradas do Brasil.

Os pórticos estão instalados em Paraty/Km 538; em Mangaratiba/Km 447; e em Itaguaí/Km 414, no trecho fluminense da BR-101 (Rio-Santos).

Durante o mês de fevereiro, serão feitas as análises de fluxos e passagens com TAGs ou placas dos veículos, sem nenhuma cobrança. E após ajustes nos equipamentos, a concessionária estipula que a cobrança se inicie a partir de março.

Como funciona o Free Flow:

· O sistema Free Flow substitui as convencionais praças de pedágio e permite uma viagem sem paradas ou diminuição de velocidade para a passagem pelos pórticos.

· Os motoristas devem apenas respeitar os limites de velocidade dos respectivos trechos das rodovias.

· O sistema funciona por meio de pórticos com tecnologia de última geração que identificam, classificam os veículos e cobram a tarifa eletronicamente, conforme o tipo e o número de eixos.

· O sistema eletrônico de cobrança de tarifa traz para o cliente da rodovia conforto, fluidez de tráfego e economia de combustível.

· Na BR-101, a cobrança não será por quilômetro percorrido.

Como pagar a tarifa Free Flow:

· Todos os veículos com TAG terão desconto de 5% na tarifa de pedágio.

· Os veículos leves têm desconto progressivo a partir da segunda até a trigésima passagem, desde que realizadas no mesmo local/sentido, dentro do mês vigente. Os descontos podem variar entre 5 e 70%.

· Há duas maneiras de funcionamento: uma pela leitura de uma TAG previamente instalada no para-brisa; outra pela leitura da placa dos veículos;

· No primeiro caso, a passagem será cobrada direto na fatura da operadora de TAG com o desconto previsto para o usuário frequente, que pode alcançar até 70%;

· Cliente de TAG terá desconto de 5% mesmo com uma passagem ao mês;

· Já para o motorista que não tem TAG instalada no para-brisa, o pagamento da tarifa poderá ser feito por WhatsApp/Chatbot, App ou portal web da concessionária, além da carteira digital, por meio de PIX ou cartão de crédito;

· A tarifa deve ser paga em até 15 dias corridos após a passagem;

· Ao não efetuar o pagamento, o condutor estará cometendo infração de trânsito, prevista no art. 209-A da Lei nº 9.503 de setembro de 1991, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

· Os valores da tarifa ainda não foram publicados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Campanha educativa na rodovia:

Para orientar sobre o Free Flow, a concessionária está com ações educativas nos locais em que a operação assistida vai funcionar. As ações de comunicação também incluem mensagens nas principais rádios do eixo, ativações em postos de serviços, hotéis, empresas e faculdades e já acontecem desde o dia 14 de janeiro.

Para mais informações, o usuário da Rio-Santos pode acessar o exclusivo do Free Flow. O endereço é www.ccrriosp.com.br/freeflow.