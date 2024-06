Sistema Integrado de Segurança apreende drogas em Volta Redonda

Volta Redonda – Agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda, composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e guardas municipais, apreenderam na quarta-feira (26) uma quantidade de drogas no bairro Ponte Alta. A apreensão ocorreu após denúncias e patrulhamentos.

Ao todo 20 pinos de cocaína foram apreendidos na Rua Luxemburgo e apresentados na delegacia da Polícia Civil (93ª DP). Dois homens suspeitos foram abordados, mas como nada de ilícito foi encontrado com eles, ambos foram liberados.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou a efetividade do sistema, que é suplementar ao policiamento ostensivo do município, recebendo demandas diretas do cidadão.

“A prevenção tem funcionado muito através da proximidade com a população. Não conseguimos ter uma viatura em cada esquina, mas podemos ter um cidadão de bem disposto a auxiliar as forças de segurança. O sucesso da segurança pública só acontece com a participação da sociedade. É dessa forma que vamos fazer Volta Redonda cada vez mais segura. Tolerância zero com o crime. Parabéns aos policiais militares e guardas municipais”, disse o coronel Luiz Henrique, ressaltando que o serviço é um reforço do policiamento, não substituindo os canais de emergência, como o 190 da Polícia Militar e o 153 da Guarda Municipal.