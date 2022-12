Site do Detran.RJ fica fora do ar durante este final de semana - Diário do Vale

Site do Detran.RJ fica fora do ar durante este final de semana

Matéria publicada em 2 de dezembro de 2022, 13:49 horas

Sistema de informática do portal passará por melhorias

Rio – O site do Detran.RJ ( www.detran.rj.gov.br) ficará fora do ar a partir das 15h desta sexta-feira (2) até às 8h da segunda-feira (5).

Segundo o Detran.RJ, o portal sairá do ar para que melhorias no sistema de informática sejam implementadas. Durante esse período, o agendamento de serviços por meio do site, consulta de serviços e informações oferecidas pelo departamento via web estarão suspensos.

O teleatendimento também retornará às 8h da segunda-feira (5).