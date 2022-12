Sítio Arqueológico do Sahy é interditado pela Defesa Civil - Diário do Vale

Sítio Arqueológico do Sahy é interditado pela Defesa Civil

Matéria publicada em 12 de dezembro de 2022, 16:03 horas

Mangaratiba – Devido ao iminente risco de colapso estrutural, a Defesa Civil de Mangaratiba, com apoio da Fundação Mário Peixoto, interditou neste fim de semana o Sítio Arqueológico do Sahy. A medida emergencial, que atende a uma recomendação do Ministério Público, é de segurança e visa evitar acidentes. Pedestres estão proibidos de trafegar pelo local por tempo indeterminado.

A interdição, baseada na lei 12.608/12, foi realizada após um laudo técnico da Defesa Civil apontar alto risco de colapso e deslocamento das pedras das ruínas. De acordo com a avaliação do engenheiro responsável, as trepidações causadas pelos trens de carga que passam pela linha férrea, localizada ao lado das ruínas, tornam iminente o risco de abalo e desmoronamento das estruturas.

Toda a área do sítio arqueológico foi interditada com placas de sinalização e está terminantemente proibido o tráfego de pedestres pelo local. O espaço será monitorado.

A partir de agora, para acessar a Praia do Sahy, os banhistas deverão cruzar a linha férrea exclusivamente pela passarela que fica próxima aos quiosques. Os demais acessos estarão bloqueados. O descumprimento da decisão, além de infringir a legislação, pode causar acidentes.

Vale lembrar que a Fundação Mário Peixoto, responsável pela gerência do espaço, já está elaborando um projeto de restauro e preservação para o sítio arqueológico do Sahy, o qual inclui a proposta de elevar sua categoria para Parque.