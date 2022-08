Skate é nova modalidade nos Jogos Estudantis de Volta Redonda

Matéria publicada em 11 de agosto de 2022, 11:44 horas

Nova modalidade foi confirmada para o Jevre 2022, que tem inscrições abertas até o próximo dia 18

Volta Redonda – Os Jogos Estudantis de Volta Redonda (Jevre), realizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), vão contar com uma nova modalidade esportiva na edição deste ano. A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, e sua equipe receberam nesta quarta-feira, dia 10, representantes da Associação dos Skatistas de Volta Redonda (ASKVR) para alinhar a inclusão do Skate no Jevre. Os jogos acontecerão de 16 de setembro a 28 de outubro, com cerimônia de abertura a ser realizada na Arena Esportiva do bairro Voldac.

“Temos ginásios e pistas de skate, além de muitos jovens praticantes na cidade. Essa integração da modalidade ao Jevre ajuda a incentivar a prática dessa modalidade esportiva que já é olímpica, além de colaborar para o crescimento dos Jogos Estudantis de Volta Redonda. Estudantes skatistas, procurem a sua escola e garantam a participação”, convidou Rose Vilela.

A edição deste ano do Jevre terá 22 modalidades esportivas. Além do Skate (street), vão estrear Ginástica Rítmica e Ginástica de Trampolim. Também serão disputadas as seguintes modalidades: Atletismo; Badminton; Basquetebol; Cabo de Guerra; Câmbio; Futebol Society; Futsal; Ginástica Artística; Handebol; Judô; Karatê; Natação; Queimada; Taekwondo; Tênis de Campo; Tênis de Mesa; Vôlei de Praia; Voleibol; e Xadrez.

As inscrições para o Jevre vão até a próxima quinta-feira, dia 18, e podem participar estudantes entre 6 e 17 anos de unidades escolares das redes municipal, estadual, federal e particular de ensino. A ficha de inscrição e o regulamento da competição estão disponíveis no site voltaredonda.rj.gov.br/jevre/, ou acessando o portal da prefeitura (voltaredonda.rj.gov.br) e clicando no banner “Jevre 2022”, na parte de baixo do site. Mais informações pelos telefones 3339-2105 ou 3339-2465, ou na sede da SMEL, na Rua Carlos Marques, número 141, no bairro Voldac.

Reuniões tratam de melhorias para o esporte na cidade

No início do mês, integrantes da ASKVR se reuniram com o prefeito Antonio Francisco Neto, no gabinete do chefe do Executivo Municipal, onde foram apresentados projetos de melhorias para a modalidade esportiva no município: levantamento de todas as pistas de skate e o que seria necessário para reformas; projeto “Sessions nos Bairros” – pequenos campeonatos de base nas pistas menores da cidade e em bairros periféricos; volta em 2023 do Circuito ASKVR, que reúne skatistas do Brasil, incluindo atletas olímpicos; atividades do Dia do Skate na Cidade de Volta Redonda (29/8), incluindo palestras, workshop e campeonato.

Além do encontro com o prefeito, os membros da Associação dos Skatistas também se reuniram na Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), para tratar sobre a construção da nova pista de skate no bairro Água Limpa. O objetivo foi sugerir de melhorias ao projeto.