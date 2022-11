Skatista na trilha dos Jogos Olímpicos em Paris - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de novembro de 2022, 15:20 horas

Virginia Fortes Águas, de Niterói, do programa Bolsa Atleta do Governo do Rio, está entre as dez no ranking mundial de street

Rio – Rayssa Leal, Letícia Bufoni, Isabelly Ávila, Pâmela Rosa. Essas atletas já brilham no cenário internacional do skate, mas um outro nome também tem se destacado nas competições: Virginia Fortes Águas, que contou com o incentivo do Programa Bolsa Atleta, do Governo do Estado.

A niteroiense de 16 anos, que faz parte da Seleção Brasileira de Street ocupa hoje a 10ª colocação no ranking mundial de Street, levando o nome da “Cidade Sorriso” para o mundo.

Em março deste ano Virgínia foi campeã da Liga Pro Skate que aconteceu em solo português. A atleta também venceu o tradicional evento de Marisquinho, em Vico, e o Urban World Series, em Barcelona e Madri, na Espanha.

Mas a sua vitória mais marcante, aconteceu em abril deste ano, quando a jovem recebeu medalha de ouro na sua estreia nos Jogos Sul-Americanos da Juventude. A competição, tida como um aquecimento para os Jogos Olímpicos, reuniu 2.500 atletas de 15 países.

Na competição Virginia dominou a disputa e se consagrou campeã, após receber a nota 16.73 na fase final.

– Foi muito marcante para mim porque foi a primeira vez que eu representei o Brasil numa competição, com a camisa da seleção do Brasil, e junto de atletas de todo o país também competindo em várias modalidades – conta.

Com um currículo desses, a jovem é apontada como um dos grandes nomes da nova geração do skate nacional, e não é à toa que ela está focada em apenas um sonho.

– Meu foco agora é a Olimpíada Paris 2024. Esse é o foco. Não vejo a hora de voltar a treinar – ressalta a atleta que está afastada dos treinos por causa de uma lesão no joelho.

Virgínia é uma das atletas beneficiadas pelo Programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, que possui um investimento de mais de 6 milhões de reais, e prevê um benefício de R$500 a R$ 5 mil para 600 atletas e paratletas cariocas.

O planejamento do programa de incentivo ao esporte é dividido em cinco categorias para atletas e paratletas. Entre elas, a Olímpica e Paralímpica, Internacional A, Internacional B, Nacional A e Nacional B.

– Eu fui uma das primeiras atletas a receber o Bolsa Atleta. E é muito importante essa ajuda, por conta das nossas viagens – detalha.

Incentivo em casa

Virgínia começou a praticar o skate aos 5 anos, incentivada pelo pai, Virgílio, ex-campeão mundial de Surf. Na ocasião, ele queria ensinar a filha as manobras da prancha através do skate, mas a jovem acabou se apaixonando mesmo pela prancha de quatro rodas e desistiu do mar.

– Eu comecei em uma escolinha de skate de um amigo do meu pai. Era uma brincadeira de criança, mas eu sempre gostei muito e conforme fui participando das competições eu me apaixonei – lembra.

Ao lado de amigas como Rayssa Leal, medalha de prata dos Jogos Olímpicos de Tokyo e grande campeã da Liga Mundial de Skate Street realizada há duas semanas no Rio de Janeiro, é que Virgínia se viu ainda mais motivada e focada em Paris. Ela disputa hoje uma vaga com mais outras duas atletas da modalidade.

Ainda falta mais de um ano para os Jogos Olímpicos, tempo suficiente para Virgínia cuidar da lesão no joelho.

Enquanto não pode voltar para as competições, Virgínia dá força para os pequenos aspirantes a atletas, como o Noah. O menino de apenas 6 anos, começou a praticar o skate há 6 meses e já está treinando para participar de seu primeiro campeonato. E neste caso, sua mãe, Fabiana Camargo é a sua grande incentivadora.

Ele é aluno do projeto social Instituto Skate Cuida, do campeão mundial de skate e atual campeão da megarampa, Bob Burnquist. Para Fabiana, além do apoio dos pais, projetos que incentivam o esporte são fundamentais para o crescimento dos atletas.

– Ele me levou para o esporte, e estou praticando por ele. Incentivo porque a gente vê que é isso mesmo que ele quer. Ele vai participar deste primeiro campeonato, e a medida que ele for ganhando a gente também vai tentar um Bolsa Atleta, porque realmente esses apoios são muito importantes principalmente para quem está começando – conclui.