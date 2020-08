Skatistas da região lançam primeiro episódio do documentário ‘África não é pra Amadores’

Matéria publicada em 27 de agosto de 2020, 13:46 horas

Maurício Nava e André Myshilin, amigos há mais de 20 anos, ficaram 15 dias na África do Sul e 15 dias na Etiópia

Volta Redonda, Etiópia e África do Sul – O jornalista e skatista profissional, Maurício Nava, lançou o primeiro episódio do documentário “África não é para amadores” em seu canal “Navaeradisso”, no YouTube. O skatista de Volta Redonda, acompanhado de seu amigo há mais de 20 anos, André Myshilin, pastor e também skatista, viajaram para África do Sul e Etiópia no ano passado, onde puderam conhecer novas culturas e lugares, além de aperfeiçoarem suas práticas no esporte radical. O documentário será dividido em dois episódios, sendo que o primeiro, já publicado, apresenta a experiência que estiveram na Etiópia.

Maurício Nava já viajou pelo Brasil e pelo mundo em prol do skate. Através do esporte teve a oportunidade de conhecer países como Espanha, República Tcheca, Alemanha, Dinamarca e na China. Segundo ele, o skate oferece cultura e novas oportunidades.

– Com o documentário queremos transformar o esporte além das manobras de skate. Mostrar um pouco da cultura, da religião, das comidas locais. Também gravo vídeos que são focados no skate e eles são mais atrativos para quem pratica o esporte, para quem curte as manobras. Mas o documentário vai além, ele consegue atingir um novo público, que nem sempre anda de skate, mas vai se interessar em assistir o vídeo pela cultura que será apresentada – disse o jornalista e skatista.

O documentário, dividido em dois episódios, mostrará novos lugares e skatistas, vai registrar a evolução nas manobras realizadas por Maurício Nava e André Myshilin, mas também deu oportunidade para que os dois fizessem projetos sociais, levando materiais para a população mais humilde.

– A gente se organizou para levar materiais para eles. A Etiópia é um país que o skate está crescendo muito. Há cinco anos foi feita a primeira pista de skate do país. Voluntários do mundo todo ajudaram na construção da pista. Lá é um país bem pobre e eles têm dificuldade para desenvolver o esporte. Falta conhecimento, informação e dinheiro. Quando fomos para lá, levamos materiais de doação para eles, como: shape, tênis, roupas em geral – destacou Maurício.

Viagens

O jornalista e skatista comentou que as viagens na África e na China foram as que mais lhe marcaram devido as diferenças culturais que os locais apresentaram.

– Um dos lugares que mais marcou mesmo foi na África pela questão das dificuldades de quem mora lá, da sobrevivência, eles têm que se virar mesmo. O país mais diferente que já visitei foi na China, onde também gravei e produzi um documentário. Fiquei por lá por um mês e as diferenças culturais são gritantes. É tudo muito novo, tudo muito grande, megalomaníaco. A modernidade chama atenção, é acima do normal. Parece que eles estão tecnologicamente sempre na frente, em vários aspectos – disse.

“Skate é minha vida”

Maurício Nava, de 33 anos, pratica skate há 21 anos e é skatista profissional há oito, graças a isso já viajou para quase todo o Brasil e alguns países pelo mundo. Para ele, o esporte é de suma importância para sua vida tanto no âmbito profissional quanto no pessoal.

– Skate para mim é minha vida, ando desde os 12 anos de idade e muita coisa do que aprendi na vida, muitas pessoas que já conheci foi através do skate aqui no Brasil inteiro e em várias partes do mundo. O skate mudou a minha vida, consegui me tornar profissional e continuo vivendo ele intensamente. Todo dia penso em andar de skate e em fazer umas manobras – concluiu Maurício.

Por Miguel da Silveira