Matéria publicada em 31 de julho de 2021, 10:32 horas

Volta Redonda – Tendo como objetivo oferecer e aprimorar a inclusão digital, principalmente para qualificar pessoas para a inserção no mercado de trabalho, a Secretaria Municipal de Ação Social (Smac) iniciará a partir de segunda-feira, dia 2, as inscrições para mais vagas em cursos de informática.

De acordo com a prefeitura, serão oferecidas oportunidades para cursos básicos e intermediários para moradores de Volta Redonda. No início do mês, foram entregues certificados para 138 pessoas que participaram das primeiras turmas dos cursos de inclusão digital e informática básica.

Os cursos são destinados a pessoas com idade a partir de 12 anos e as inscrições podem ser feitas entre os dias 02 e 13 de agosto, nos 23 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) que possuem Tele centro. As aulas, que têm 1h30 de duração, começam no dia16 e vão até o mês de dezembro. As vagas são limitadas e abertas à comunidade, com prioridade para as pessoas que são acompanhadas pelos Cras.

Para se inscrever, basta o candidato ir a uma unidade do Cras dos bairros Três Poços, Àgua Limpa, Açude, Verde Vale, Caieiras, Vila Americana, Siderlandia, Retiro, Dom Bosco, São Sebastião, São Carlos, Voldac, Rústico, Vila Rica, Nova Primavera, Monte Castelo, São Luiz, Belo Horizonte, Aero Clube, Vila Brasília, Santo Agostinho, São Cristóvão, Santa Cruz e Volta Grande.

Nos Centros de Referência de Assistência Social dos bairros Água Limpa, Três Poços, Dom Bosco, Monte Castelo e Retiro, onde no início do ano já foi realizado o módulo básico, serão oferecidos também os cursos intermediários.

As unidades de CRAS que sediarão o curso seguirão o protocolo de segurança exigido pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda para prevenção à Covid-19. Cada turma terá apenas sete alunos para respeitar o distanciamento seguro entre as pessoas. Haverá ainda higienização das salas na entrada e saída dos alunos, será disponibilizado álcool gel para higienização das mãos e os alunos deverão utilizar máscaras corretamente. O material do curso será individual.