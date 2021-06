Matéria publicada em 15 de junho de 2021, 10:47 horas

Volta Redonda- Durante uma visita na segunda feira, dia 14, as unidades do Departamento de Proteção Social Especial(DPES), o secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, e a diretora do DPES, Denise de Carvalho, visitaram o Centro Dia da Pessoa Idosa com Alzheimer, que está passando por obras com previsão de término em agosto; o Abrigo Municipal Seu Nadim que será reaberto nesta quinta-feira (17) e o Centro de Atendimento às Pessoas com Deficiência (Caped).

Durante a visita, a situação precária encontrada no Centro de Atendimento às Pessoas com Deficiência (Caped) deixou os técnicos da secretaria municipal de Ação Comunitária preocupados. E para que os serviços prestados aos usuários sejam retomados com segurança, será necessário um trabalho intenso de recuperação do espaço.

“Ficamos horrorizados com a maneira como encontramos as unidades. Todas muito ruins, mas principalmente o Caped; totalmente acabado e destruído. Um lugar que deu tantas alegrias a pessoas com deficiência de Volta Redonda. Mas pode ter certeza: essa realidade vai mudar. Em breve, estará totalmente reformada e essas pessoas voltarão para fazermos o trabalho que sempre fizemos”, disse Munir Francisco, revelando que a prefeitura fará um orçamento para obras de reforma no mês de julho. Com a revitalização, o espaço deve voltar a receber atividades.

“Queremos resgatar a Assistência Social em Volta Redonda, que foi deixada de lado pela gestão anterior. Já reabrimos 21 Cras (Centro de Referência da Assistência Social) e com o avanço da vacinação vamos retomar as atividades nos centros do DPES até o fim do ano, como é caso do Dia da Pessoa Idosa com Alzheimer, o Abrigo Municipal Seu Nadim que será reaberto nesta quinta-feira após passar por uma revitalização e o Centro de Atendimento às Pessoas com Deficiência (Caped)”, ressaltou o secretário.

Abrigo Seu Nadim

No início do ano, o Abrigo Municipal Seu Nadim atendia apenas quatro pessoas em situação de rua e hoje são 20; sendo que quatro retornaram ao convívio de suas famílias, mas continuam como diaristas no abrigo para participarem do projeto SupeAção, de reinserção no mercado de trabalho. O local recebeu reparos no telhado, pintura geral, melhoria na lavanderia e nas instalações para usuários e funcionários, além de manutenção na rede de água pluvial. “Fizemos o conserto de um vazamento, o local foi pintado, teve a troca da mobília. Foi uma revitalização total. Tudo para atender os usuários da melhor forma possível”, garantiu Munir. A reinauguração do espaço, que fica no bairro Nossa Senhora das Graças, ocorre às 9h desta quinta-feira.