SmelTV divulga programação especial na semana do aniversário de Volta Redonda

Matéria publicada em 10 de julho de 2020, 16:37 horas

Volta Redonda – A equipe de profissionais da SmelTV gravou videoaulas em locais voltados para o esporte e lazer, em Volta Redonda, para preparar uma programação especial ao aniversário de 66 anos do município, no canal virtual da Secretaria de Esporte e Lazer (Smel). As gravações ocorreram em locais como o Zoológico Municipal, o Parque Aquático Municipal, a Arena Esportiva e o Parque Natural Municipal, que logo será entregue à população.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Patrícia Monlevad, comentou que a escolha das locações foi uma forma de homenagear Volta Redonda e levar a população de volta a esses espaços de convivência que estão fechados por conta da pandemia da Covid-19.

– Nesta gestão, o zoo e o parque aquático receberam investimentos em obras; a Arena Esportiva foi inaugurada e hoje está aberta para treinamento de atletas e funciona como sede da Smel; e a cidade ainda ganhou o Parque Natural Municipal, às margens da Rodovia dos Metalúrgicos, com 1,2 milhão de m², que une locais de convivência e Mata Atlântica preservada- citou Patrícia, ressaltando que as gravações respeitaram as normas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus.

O prefeito Samuca Silva afirmou que acredita que a mudança de cenário incentivará ainda mais a prática de exercícios em casa.

– As pessoas se identificam com estes lugares. O Zoológico Municipal e o Parque Aquático fazem parte da história do município e voltam a dar orgulho aos moradores após a reforma geral e modernização dos espaços. Já a Arena Esportiva e o Parque Natural Municipal serão legados deixados para a cidade por essa gestão. Volta Redonda faz aniversário, mas é a população que ganha presentes – concluiu.

Programação

Os vídeos gravados ao ar livre nos pontos turísticos de Volta Redonda começarão a serem postados na próxima segunda-feira (13). As aulas voltadas para os programas Melhor Idade em Movimento (MIM) e Jovens e Adultos em Movimento (JAM) foram gravadas no Parque Natural Municipal

Já na terça-feira (14), o vídeo será voltado para o programa CEM (Crescer em Movimento), gravado no Parque Aquático e do PID (Programa de Iniciação Desportiva) com tema futsal, feito na Arena Esportiva.

Na quarta-feira (15), a SmelTV apresentará aulas de pilares para o MIM, gravada no Zoológico Municipal; e para o JAM, filmada na Arena Esportiva. A primeira videoaula contará com exercícios relaxantes em meio à natureza e a outra será mais agitada. O canal virtual da secretaria também apresentará depoimentos de atletas de Volta Redonda, prestando homenagem à cidade natal.

A atleta do Volta Redonda Rugby Clube, Débora Duarte, vai falar às 11h; às 15h, entra no ar o depoimento de Daniel Mageste. O piloto de voltarredondense é representante oficial das equipes Crown e W2 em automobilismo virtual. Em seguida, às 16h, o convidado é o jogador de basquete, Nylman Santiago.

Já na quinta-feira (16), a programação será voltada para as crianças do PID com aula de ginástica no Zoo VR; de natação no Parque Aquático Municipal, mostrando que há como treinar sem entrar na água.

Os adultos acompanharão vídeos de daça com ritmos variados. A Arena Esportiva virou salão para aulas explicativas de samba, zumba, flashback, fit dance, axé e gospel dance.

Por fim, na sexta-feira, dia 17, aniversário de Volta Redonda, terá aula de kickboxing na Arena Esportiva e aula de forró no Parque Aquático disponibilizadas no canal virtual.

Comemoração

Na próxima segunda-feira (13), a SmelTV completará dois meses de implantada, o canal virtual possui 1,7 mil inscritos.

A programação do canal, que prevê a publicação de duas videoaulas por dia, respeita os programas da secretaria CEM (Crescer em Movimento); PID (Programa de Iniciação Desportiva); JAM (Jovens e Adultos em Movimento); MIM (Melhor Idade em Movimento); e PCDs (Pessoas com Deficiência). Mas vale lembrar que a programação gratuita é aberta para toda população. Para se inscrever no canal, basta acessar o link.