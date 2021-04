SMI executa dragagem de córrego em Três Poços

Matéria publicada em 23 de abril de 2021, 14:05 horas

Serviço de prevenção a enchentes também incluiu capina e roçada nas margens do córrego

Volta Redonda- Dando continuidade as suas ações de prevenção a enchentes e alagamentos em diversos bairros da cidade, a Prefeitura de Volta Redonda através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), realizou nesta semana a dragagem do Córrego Vila Rica, na Rua 9, próximo ao IML (Instituto Médico Legal), no bairro Três Poços.

Durante a execução do serviço, a retroescavadeira percorreu os cerca de 50 metros do leito do córrego para desobstruir o caminho e facilitar a passagem da água.

De acordo com a subsecretária de Infraestrutura, Poliana Gama, no período chuvoso os córregos que cortam o perímetro urbano acabam recebendo uma grande quantidade de enxurradas. “A força dessa água acaba levando ao leito vários tipos de materiais, acumulando sujeiras. O assoreamento provocado também prejudica o sistema de drenagem de águas pluviais, aumentando a possibilidade de enchentes”, explicou.

Ela acrescentou que a equipe da secretaria também fez a limpeza, com capina e roçada, na vegetação nas margens do córrego que, crescendo em excesso, também acaba invadindo o leito. “A manutenção atende a um pedido dos moradores do local que já sofreram com alagamento que chegou a marca de 1,5 metro de água nas casas”, contou Poliana.

Alerta à população

A subsecretária de infraestrutura alertou sobre a importante que as margens de rios e córregos não sejam usadas para descarte de lixo, materiais inservíveis e entulhos de construção. Ressaltando que com a chuva, o material é levado ao leito e colabora com a ocorrência de enchentes.

Poliana informou que durante o serviço de dragagem do córrego no bairro Três Poços, a equipe da Secretaria de Infraestrutura retirou do leito um sofá e um armário descartados irregularmente pela população.

Ações preventivas às enchentes e alagamentos

A manutenção da cidade é uma das prioridades do prefeito Antônio Francisco Neto, desde que assumiu a prefeitura pela quinta vez em janeiro deste ano. Diversos serviços com este objetivo já foram realizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

O córrego que corta o condomínio Mata Atlântica, no Jardim Belvedere, também recebeu serviço de dragagem. Novas redes de água pluvial foram construídas em trechos da Beira Rio e da Rodovia dos Metalúrgicos; no acesso ao Túnel 20, no bairro Água Limpa; na Estrada União, no Retiro; na Vila Santa Cecília, Morada da Colina e Jardim Amália. Ainda há o serviço de limpeza de bueiros, com destaque para a ação na Avenida Getúlio Vargas, no Centro, realizada no mês passado.