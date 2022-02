SMJEL abre inscrições para diversas atividades esportivas gratuitas em Barra Mansa

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2022, 18:16 horas

Barra Mansa – A Subsecretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL) está com inscrições abertas para aulas gratuitas de atividades esportivas no município. Dentre as atividades oferecidas estão ginástica, vôlei, futebol e treinamento funcional. A iniciativa atende mais de 25 bairros da cidade e tem como objetivo promover a prática esportiva e proporcionar um estilo de vida mais saudável aos moradores.

Segundo o coordenador da Subsecretaria de Juventude, Esporte e Lazer, Elias da Corbama, ressaltou que todas as atividades têm sido realizadas respeitando os protocolos contra a Covid-19.

– As aulas acontecem da forma mais segura possível. Os professores recebem os alunos com aferidor de temperatura e álcool em gel e durante as atividades, todos mantêm o distanciamento de um metro e meio. Além disso, através do WhatsApp, os alunos contam como eles estão e se alguém da família teve algum sintoma gripal. Caso isso aconteça, nós pedimos para que façam isolamento e esperem pelo menos cinco dias após o exame positivo para retornar às aulas – explicou.

Para participar das atividades o morador deve comparecer ao local durante o horário das aulas, procurar o professor responsável e realizar seu cadastro. É necessário levar atestado médico que comprove aptidão para atividade física e cartão de vacina que valide a aplicação de pelo menos duas doses da vacina contra a Covid-19.

Confira os locais das atividades:

Treinamento Funcional

O morador pode optar por comparecer às aulas segunda e quarta-feira ou terça e quinta-feira, a partir das 8h nos seguintes locais: Ponto Final de Saudade (Praça Antônio Ermínio de Morais); Vista Alegre (Ginásio); Jardim América (Quadra do bairro); Colônia (Quadra da Rua 5); Parque Independência (Quadra do bairro); São Pedro (Quadra do Colégio Municipal)

Caminhada

O morador pode optar por comparecer às aulas segunda e quarta-feira ou terça e quinta-feira, das 7h às 8h nos seguintes locais: Amparo (Quadra do colégio); Jardim América (Quadra do bairro); Roselândia (Quadra do bairro); Parque Independência (Quadra do bairro); Santa Maria II (Igreja São Francisco de Assis); São Luiz (Quadra do bairro); Saudade (Praça); Vila Principal (Posto de Saúde); Vila Maria (Quadra do Colégio Municipal); Vila Orlandélia (Quadra do colégio); Vista Alegre (Ginásio); Centro (Parque Centenário); Colônia (Quadra da Rua 5); Getúlio Vargas (Igreja Batista Pentecostal Vale das Bênçãos); Jardim Primavera (Quadra da escola); Nova Esperança (Quadra do bairro); Parque Independência (Quadra do bairro); Piteiras (Quadra do bairro); São Pedro (Quadra do bairro).

Treinamentos Desportivos

Futsal

Os treinos de Futsal acontecem nos bairros Nova Esperança e São Pedro às 14h e no Boa Vista II às 15h30. As atividades ocorrem na quadra local dos respectivos bairros.

Futebol de Campo e Society

Nos bairros Mangueira e São Pedro as aulas acontecem em seus respectivos campos. Os treinos de futebol de campo ocorrem nas sextas-feiras e nos sábados, enquanto o de society acontece nas terças e quintas-feiras, ambos às 14h.

Vôlei

Esta atividade acontece somente no bairro Vila Nova, no Colégio Paulo Basílio, às segundas e quartas-feiras a partir das 18h.

Handebol

Esta atividade vai acontecer somente no bairro Saudade, no Colégio Washington Luís. Os dias e horários ainda estão sendo organizados pela SMJEL.