SMS de Porto Real inicia a campanha ‘Dezembro Vermelho’ nesta quarta-feira

Matéria publicada em 1 de dezembro de 2021, 16:35 horas

Porto Real- A prefeitura de Porto Real, através da secretaria municipal de saúde(SMS), realizou nesta quarta-feira, dia 1º, a abertura da campanha Dezembro Vermelho, e o Policlínico do bairro Jardim das Acácias foi local escolhido na manhã desta quarta pata iniciar a campanha. De acordo com a SMS, dezembro é o mês voltado para a conscientização e a luta contra o vírus HIV, a AIDS e outras IST ‘s (infecções sexualmente transmissíveis).

Na tarde do mesmo dia, a Unidade de Saúde da Família (USF) do Centro, realizou a decoração da unidade com as cores da campanha, além de realizar a testagem dos pacientes na unidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real (SMS), o objetivo é chamar a atenção da população para a prevenção, tendo como foco a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV. Atualmente, a SMS tem o cadastro de 70 pacientes que convivem com o HIV no Município e, segundo o setor municipal de IST, essas pessoas podem escolher se o tratamento acontecerá em Porto Real ou em outros municípios.

“A não adesão ao tratamento compromete a qualidade de vida. Por isso, o importante é realizar a testagem e diante de um diagnóstico positivo para o vírus HIV, iniciar o tratamento. Todo o atendimento acontece no local onde os pacientes se sentem mais à vontade e menos expostos com relação ao diagnóstico”, explica a subsecretária de Saúde Verônica Machado, presente na cerimônia de abertura.

Além disso, a Secretaria oferta as testagens em todas as Unidades Básicas de Saúde (USF), além do tratamento através do Programa de IST/ Aids e Hepatites Virais. “O tratamento é totalmente gratuito, pelo SUS. Queremos sempre prestar um serviço com qualidade, onde além do atendimento médico, o paciente também passa por consulta Psicológica, dispensação dos antirretrovirais e realização de exames específicos para o acompanhamento dos casos”, analisa o prefeito Alexandre Serfiotis, reforçando que durante este mês, um calendário foi articulado para intensificar as testagens. Confira:

02/12 – USF do bairro Novo Horizonte, a partir das 8h30;

03/12 – USF do bairro Jardim Real, a partir das 8h;

06/12 – USF do bairro Bulhões, a partir das 8h;

07/12 – USF do bairro Freitas Soares, a partir das 8h;

10/12 – USF do bairro Jardim das Acácias, a partir das 8h30;

11/12 – USF do bairro São José, a partir das 8h.