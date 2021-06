SMS de Volta Redonda diz que vacinação será priorizada por idade

Matéria publicada em 11 de junho de 2021, 16:19 horas

Volta Redonda – A secretária de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, afirmou que Volta Redonda priorizará a vacinação contra Covid-19 por idade. A decisão foi tomada após reunião do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS) junto à Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Calendário aprovado e que depende da chegada de novas remessas

População em geral de 54 a 45 anos e trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos – vacinação prevista para julho;

População em geral de 44 a 35 anos – vacinação prevista para agosto;

População em geral de 34 a 25 anos – vacinação prevista para setembro;

População em geral de 24 a 18 anos – vacinação prevista para outubro.

O calendário unificado previsto acima poderá sofrer alterações dependendo do contexto pandêmico ou da quantidade de remessas recebidas.

Volta Redonda seguia o PNI

Volta Redonda, desde o início da campanha nacional de vacinação, seguiu ao Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, que determinou a vacinação prioritária de determinados grupos, incluindo idosos acima de 60 anos, profissionais de saúde da linha de frente de combate à Covid-19, pessoas com comorbidades, deficiências e outros.

No entanto, a Secretaria Municipal sempre destacou que a vacinação por idade seria o mais adequado ao momento e defendeu essa posição na última reunião. A secretária da pasta foi uma das defensoras da proposta e já fez a adesão oficial de Volta Redonda à segunda edição do Calendário Único de Vacinação da SES. Com isso, foi estabelecida a vacinação por idade da população em geral, seguindo a ordem decrescente de idade, com a chegada de novas remessas de vacinas, que já serão destinadas a esse público.

Conceição comentou que o último grupo a ser priorizado conforme o PNI (Plano Nacional de Imunização) será o de trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

“Vamos antecipar o calendário do grupo dos trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, devendo esses trabalhadores serem vacinados até o final do mês de julho em nossa cidade”, citou a secretária de Saúde, frisando que o andamento do calendário aprovado na reunião depende exclusivamente da chegada de novas remessas.